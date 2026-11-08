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Jose Mourinho ha expresado su preocupación por el cansancio de los jugadores después de que el Real Madrid llegara al parón de selecciones tras una cómoda victoria ante el Valencia. El técnico portugués admitió que espera que los seleccionadores, incluido su amigo Carlo Ancelotti, eviten que sus estrellas, ya exhaustas, hagan esfuerzos excesivos.

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Mourinho, preocupado por el parón de selecciones

Mourinho compareció ante los medios con una clara advertencia sobre el bienestar de los jugadores después de que el Madrid lograra una contundente victoria por 3-0 ante el Valencia en Mestalla. El entrenador portugués aprovechó la rueda de prensa posterior al partido para destacar el desgaste físico que el calendario actual está provocando en su plantilla.

Con la pausa de las competiciones nacionales, varios jugadores del Real Madrid viajarán ahora por todo el mundo para representar a sus respectivos países. Este paso inmediato de sus compromisos con el club a los de la selección preocupa mucho a Mourinho por el estado físico de sus futbolistas clave.

Exigencias a los seleccionadores

Mourinho reconoció lo difícil que resulta compaginar los compromisos con el club y la selección. Admitió que probablemente daría prioridad a sus propias necesidades si algún día se convirtiera en seleccionador, pero subrayó la importancia de proteger a los jugadores de lesiones innecesarias.

«No hablaré porque no sé si algún día seré seleccionador, pero tengo la sensación de que, si alguna vez lo soy, seré muy exigente con los clubes», explicó Mourinho en la web oficial del club. «Pensaré en mí y en mi equipo. Esa es la sensación que tengo. Tienen el deber de ser profesionales con los jugadores a la hora de ayudarles a recuperarse. Esperemos tener suerte».

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Un mensaje para Carlo Ancelotti

El técnico del Madrid mencionó específicamente su estrecha relación con Carlo Ancelotti, que dirigirá a los brasileños Vinicius Junior y Endrick. Mourinho espera que su antiguo homólogo gestione con cuidado sus minutos durante el próximo parón.

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«Por eso no me apetece llamar a nadie, ni siquiera a mi amigo Carlo», dijo Mourinho. «Pero, en el caso de Carlo, basta con ver quién va con él: Vinícius, que tiene que jugar; Endrick, y si Carlo le hace jugar, se lo agradeceré. No es el equipo de Carlo lo que me preocupa, pero tampoco creo que les guste que un jugador se lesione por un esfuerzo excesivo».

Los jugadores del Madrid afrontan su recuperación

Una parte importante de la plantilla del Madrid se incorporará ahora a sus selecciones para disputar una exigente serie de partidos. Mourinho cree que sus jugadores pasarán los primeros días de la semana intentando recuperarse del esfuerzo realizado con el club.

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Además, el Real Madrid esperará que sus jugadores clave regresen a la capital española sin nuevos problemas físicos. Mourinho necesitará que toda su plantilla esté en plena forma cuando se reanude la competición nacional tras el breve parón.