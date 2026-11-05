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Jose Mourinho ha ofrecido una reveladora visión de cómo gestiona a la superestrella del Real Madrid Vinicius Junior tras su victoria ante el AEK Athens en la Champions League. El técnico portugués explicó que suele optar por un trato amable, pero no teme mostrarse firme cuando es necesario.

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Una trabajada victoria europea

El Madrid logró una trabajada victoria por 3-2 ante el AEK Atenas en la cuarta jornada de la Champions League. Tras el ajustado triunfo en el OPAP Arena, Mourinho atendió a los medios y ofreció detalles sobre el rendimiento general de su equipo y sus métodos para gestionar a los jugadores.

Mourinho explica cómo gestiona a Vinicius

Lo más llamativo de la rueda de prensa de Mourinho tras el partido fue su explicación sobre cómo trata al extremo brasileño Vinicius. Preguntado por si emplea la mano dura o la mano izquierda con el talentoso atacante, Mourinho detalló sus métodos.

«Diría que, si tuviera que ponerle un porcentaje, hasta ahora he usado un 80 % la mano izquierda y un 20 % la mano dura», explicó Mourinho en la web oficial del club.

El equilibrio de la plantilla

Mourinho también explicó cómo encaja Yan Diomande en su planteamiento táctico, especialmente por su capacidad para jugar en ambas bandas del ataque del Real Madrid. Señaló que Diomande llegó a la capital española precisamente para actuar en los dos costados y facilitar las rotaciones ofensivas junto a Vinicius.

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«Vinícius no provocó nada», admitió Mourinho. «Diomande llega al Real Madrid más para ser un jugador que pueda jugar en las dos bandas que para hacerlo únicamente en una. A Diomande le da igual. Juega con características diferentes, pero estar en la derecha o en la izquierda no cambia nada para él».

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«Vini hizo un partido más que aceptable, no extraordinario, pero el equipo tampoco hizo un partido extraordinario. El equipo disputó un partido duro y serio, y Vinícius, en esa línea, estuvo muy bien. Obviamente, cuando llega el momento de hacer cambios en un partido con un resultado incierto, tengo que pensar en el resultado, pero al mismo tiempo tengo que pensar un poco en Valencia: quitar a Diomande y no a Vinícius; quitar a Bernardo [Silva] y no a [Eduardp] Camavinga, porque Tchouameni jugará en Valencia. Al hacer algunos cambios, también tuve en cuenta el partido que tenemos el sábado».

La atención se centra en el duelo ante el Valencia

El Madrid vuelve ahora a centrarse en la competición nacional para preparar un importante partido de Liga. El equipo de Mourinho visitará Mestalla este sábado para enfrentarse al Valencia.