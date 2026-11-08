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Jose Mourinho ha llevado al Real Madrid a una contundente victoria sobre el Valencia, la octava consecutiva del conjunto español. Pese a la eficacia mostrada sobre el césped, el técnico portugués no pudo evitar bromear sobre cómo eligieron sus jugadores celebrar el triunfo tras el partido.

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La racha de victorias continúa en Mestalla

El Madrid igualó al Barcelona a puntos en lo más alto de LaLiga tras una contundente victoria por 0-3 a domicilio ante el Valencia el sábado. Federico Valverde abrió el marcador antes de que Arda Guler prolongara su buen momento con un gol y una asistencia a Kylian Mbappe. Así, los visitantes llegan en plena forma al parón internacional. El resultado confirma el notable cambio de rumbo de Mourinho, cuestionado al comienzo de su segunda etapa, pero que ya encadena ocho victorias en todas las competiciones.

Mourinho hizo gala de su característico sentido del humor al hablar de lo ocurrido en el vestuario tras el partido y dejó entrever que no comparte del todo los gustos musicales de sus estrellas. «Veo un vestuario feliz, con música horrible y a todo volumen», dijo entre risas. «Cuando perdemos, entramos en vuestro caos, que luego puede extenderse al entorno madridista, a la afición. Pero aquí dentro estamos tranquilos».

La derrota en el derbi, una lección fundamental

El Madrid no ha fallado desde su dolorosa derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por esta espectacular recuperación, Mourinho insiste en que el vestuario mantiene los pies en el suelo. El técnico explicó que la plantilla aprovechó la dolorosa derrota ante sus vecinos como una oportunidad para detectar sus puntos débiles, en lugar de dejarse llevar por el pánico.

Mourinho destacó la serenidad de su plantilla durante esta reciente racha. «Lo que me hace feliz es que nunca hemos vivido el caos; siempre hemos estado tranquilos. Siempre lucharé para que, en los buenos momentos, la gente mantenga el equilibrio. Siempre les digo que ganar partidos en un equipo como el Real Madrid no debería provocar una alegría desmedida. Ganar partidos en el Real Madrid tiene que ser normal», explicó el exentrenador del Chelsea y del Inter.

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A por las cien victorias

Según una llamativa estadística destacada por MisterChip, Mourinho ha logrado 97 victorias en los 126 partidos de LaLiga que ha dirigido, un porcentaje de triunfos excepcional entre los entrenadores que han superado los cien encuentros en la competición. Si alcanza las 100 victorias, se unirá a un selecto grupo de solo otros tres técnicos que lo han conseguido en la ilustre historia del club. Su regreso parece haber revitalizado a un equipo al que le costó encontrar la regularidad en las primeras semanas de la presente campaña.

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«Él (MisterChip) me dice que tenemos que ganar el próximo partido. En esta vida, los números impresionantes se olvidan y no nos recreamos en los logros pasados. Nos centramos en el presente, pero no tenía ni idea y es motivo de orgullo. LaLiga ha tenido entrenadores de primer nivel y tener estas cifras es algo de lo que estar orgulloso», afirmó Mourinho.

Comienza la cuenta atrás para el duelo ante el Celta

Con la competición nacional detenida temporalmente por el próximo parón internacional, el Madrid pasará dos semanas sin disputar partidos oficiales de clubes. Durante ese periodo, muchas de sus estrellas viajarán por todo el mundo para representar a sus respectivas selecciones, mientras el cuerpo técnico deberá gestionar cuidadosamente su estado físico y vigilar desde la distancia los posibles riesgos de lesión. Una vez concluida esta pausa obligatoria, la plantilla volverá a reunirse en la capital española y centrará su atención en el esperado regreso a LaLiga: recibirá al Celta de Vigo ante su afición en el emblemático estadio Santiago Bernabéu.