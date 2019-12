José Chamot disfruta de su primer éxito como entrenador

El adiestrador argentino se consagró en la Copa Paraguay con Libertad y no ocultó su alegría. “Te invita a seguir soñando”, dijo.

José Chamot consiguió su primer título como DT y lo disfruta de forma especial.

“Realmente muy contento porque uno, como técnico, siempre quiere ver la satisfacción de sus futbolistas y la alegría de la gente. Como entrenador es mi primer título, son momentos tan lindos que te brindan este deporte, reconforta, te invita a seguir soñando", expresó Chamot a la AM780 de Asunción.

A la hora de hacer un balance de la campaña de su equipo en la Copa , Chamot no se guardó ningún elogio para su plantel, al que atribuyó todo el logro.

"Esto es mérito del equipo, siempre dije lo que me nace del corazón, este camino lo hicimos juntos. He llegado a jugar al lado de grandes jugadores, pero estos jugadores son de una élite importante", señaló.

El artículo sigue a continuación

Así también, se mostró autocrítico con algunas decisiones y destacó el hecho de tener a referentes históricos del fútbol paraguayo en su plantel.

"La regularidad es muy importante, perdimos puntos importantes por un error mío que me hago cargo. Tener sentado a un Tacuara Cardozo, un Patito Aquino, es porque quieren estar, traté de darle los minutos posibles a todos, pero no es fácil mantenerlos a todos contentos. Paulo (Da Silva) me manifestó su descontento y me sentí bien hablando con él porque se notaba que quería jugar, pero es un profesional que trabaja día a día y está listo para cuando se lo necesita", resaltó.

José Chamot buscará cortar la racha de títulos de Olimpia, aunque el Decano del también argentino Daniel Garnero tiene una importante ventaja (4 puntos), cuando solo restan dos fechas para el final de la temporada.