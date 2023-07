José Castro, presidente del Sevilla, en Goal: “El derbi en México va a ser muy competido”

“Sobre Isco no voy a hablar. Ya decidimos lo mejor para el club”, aseguró el directivo.

Cuatro clubes de LaLiga disputarán en México dos partidos amistosos como parte de 'LaLiga Summer Tour'. El Sevilla será uno de ellos junto a Atlético de Madrid, Real Betis y Real Sociedad. Una gira que no solo es importante de cara a la preparación del plantel sino también a la expansión de la marca de la entidad que ha visto como en los últimos años su seguidores en América han aumentado. José Castro, presidente de la entidad sevillista, atiende a Goal.com antes del inicio de la misma.

- Una nueva gira por América, ¿qué expectativas hay?

- Bueno, ya sabéis que en esta gira lo que buscamos es seguir creciendo como marca a nivel internacional y, lógicamente, como preparación para la próxima temporada que será la cuarta temporada en Champions. Además, nos enfrentamos a tres grandes rivales y uno muy especial como es el Betis. Nunca nos habíamos enfrentado fuera de Sevilla y tiene su morbo y el interés de los dos equipos por ganar el partido. Ese encuentro más que un partido amistoso es un partido prácticamente de competición y hace que sea muy interesante esta gira. En la actualidad, estamos entre las 25 marcas más importantes del mundo, el club que juega estos partidos es el Sevilla Fútbol Club, el actual campeón de la Europa League y que ha sido campeón siete de siete veces, algo que ningún otro club puede decir.

- Con tantas Europa League la imagen del Sevilla sube indudablemente en este tipo de giras.

- Al final el sumar tantas finales, y ganarlas, y sumar tantos hitos importantes como ganarle al Manchester United, la Roma, la Juventus, el PSV… no es solo ganar un título, es poder llegar a ganar esa final haciendo verdaderas hombradas contra equipos importantes y con mayor presupuesto. Pero no es una casualidad, ya lo hicimos hace dos años en Colonia y ganamos en la final al Inter. Lo que el Sevilla está haciendo en Europa es algo muy importante, el equipo que va a Estados Unidos es un actual campeón. En Estados Unidos y México cada vez hay más aficionados al fútbol y nos parece adecuado que vean in situ un partido de nuestro equipo y ante rivales importantes.

- La imagen del Sevilla ha crecido mucho gracias a este tipo de giras, ¿no?

- Sin duda, porque la finales la ven muchos millones de espectadores y han visto esas hombradas que hemos hecho en las finales de la Europa League, eso nos hace más conocido y que en Estados Unidos y Sudamérica cada vez haya más aficionados del Sevilla y que vean en la televisión los encuentros de nuestro equipo y de la liga. Queremos que cada vez más aficionados de Estados Unidos y México vean nuestros partidos y LaLiga siga creciendo aún más.

- El derbi va a ser especial y también va a ser raro.

- Sí, es la primera vez que nos enfrentaremos fuera de Sevilla y fuera de España. Aunque no haya puntos en juego, ese partido no es un partido cualquiera y será un encuentro en el que los dos equipos intentarán ganar y va a ser competido. Ya sabe cómo es la rivalidad en Sevilla y todo el mundo quiere decir que le ha ganado al rival. Va a ser un choque importante y un examen exhaustivo para poder empezar la temporada de la mejor forma, teniendo en cuenta que empezamos contra el Valencia y el 16 tenemos otra finalísima, en Atenas, con la final de la Supercopa de Europa contra el Mánchester City.

- ¿Se hace la pregunta de quién va a tener más aficionados de su lado?

- Bueno, yo no lo sé. Yo lo que le puedo decir es que somos la marca número 25 en el mundo del fútbol y luego serán los aficionados de Guadalajara los que tomen esa decisión y sean los que animen más a un equipo u a otro. Pero lo que es lógico es que querrán ver un partido emocionante, vibrante y con la calidad que atesoran los dos equipos y eso seguro que lo van a tener.

- ¿Ha crecido el impacto de la marca Sevilla?

- En Estados Unidos, este año ha aumentado un 10 % los espectadores que ven los partidos del Sevilla y en México han subido el 40 %, lo que quiere decir que México es uno de los países donde los aficionados ven más el Sevilla.

- Mencionaba anteriormente la final de la Supercopa. ¿Qué siente ante esa final contra el City?

- Solo puedo decir la realidad. Es un club que tiene cinco veces más presupuesto. Nosotros nos caracterizamos por hacer más con menos e intentaremos conseguir un nuevo título, pero también hay que reconocer que jugamos contra un equipo enormemente potente y la tarea va a ser difícil, pero no imposible, porque en el fútbol todo puede ocurrir y nosotros somos un club acostumbrado a jugar en Europa y a jugar finales. El Sevilla en Europa es capaz de hacer cosas extraordinarias y en la Europa League aún más. Al Sevilla que nadie lo dé nunca por perdido, respetando la calidad del City y su presupuesto, pero el Sevilla siempre lo da todo y va a intentar conseguir lo máximo que es un nuevo título, algo que sería maravilloso. ¿Por qué no vamos a soñar? ¿Quién nos va a quitar la posibilidad de intentarlo y de soñarlo?

- Permítame que le pregunte por las declaraciones de Isco. ¿Le han sorprendido las declaraciones? ¿Tenía conocimiento de lo sucedido?

- Es que Isco y Monchi, que son los dos integrantes de esta información, ya no están en el club, estuvieron, y en todo caso, como siempre hacemos, decidimos lo que interesa más a la entidad hacer. Eso ya pasó y por tanto ya no tengo más nada que decir de ese tema. Las declaraciones que haga cada uno pues se debe preguntar a ellos.

- Se lo pregunto porque la imagen del Sevilla sale perjudicada.

- Ya le he explicado. Aunque me lo pregunte cuatro veces voy a contestar lo mismo. Nosotros hemos hecho lo que creíamos que debíamos de hacer, ninguno de los dos está ya en el club y en el club lo que hay ahora es una enorme ilusión por esta cuarta temporada continuada en Champions y estamos preparando el equipo para conseguir lo máximo.

- Fernando decía en una entrevista con Goal.com que entendía la venta de En Nesyri y Bono.

- Tenemos una política muy clara en ese sentido. Nosotros no venderemos a ningún jugador si no está por encima del valor que entendemos que vale. Cualquier jugador por el que nos hagan una oferta importante, o que entendamos que es importante, puede salir pero si no conseguimos esa cantidad lógicamente se quedará en el Sevilla para disfrute de nuestra afición y para que nuestra plantilla sea más competitiva. No hay ningún motivo para que vendamos a uno u otro, pero lógicamente el fútbol tiene un mercado abierto, que se está moviendo poco, y ya veremos qué ocurre. Siempre trataremos de comprar jugadores jóvenes que nos den rendimiento deportivo y después plusvalías.

- Este año se cumplen precisamente 10 años de su mandato. Con todo lo que ha conseguido cree que se le ha reconocido todo el trabajo que usted ha hecho.

- Antes de ser presidente soy sevillista, por eso estoy aquí. Yo no sé si se reconoce o no lo que yo haya conseguido pero hay algo que no engaña a nadie y son los resultados. En mi diez años de mandato han habido cinco Europa League, muchas finales y el equipo siempre en Europa, más veces en Champions que en Europa League. Los resultados están ahí. Si ya se me reconoce o no pues no es una cuestión mía, será una cuestión del resto de los aficionados. Yo lo que quiero, y ojalá sea así, es que el día que termine mi presidencia el que venga sea capaz de conseguir todavía mejores hitos deportivos, y ojalá así sea, pero fácil no es.

- Por último, no sé si tienen contempladas las renovaciones de dos jugadores importantes como Fernando o Rakitic.

- Ya hemos renovado a Gudelj. Hemos comprado a Badé, y tanto Rakitic como Fernando son dos extraordinarios jugadores, son dos referentes pero ahora mismo estamos centrados en el mercado de verano y en las salidas. Seguro que cuando llegue el momento haremos algo que sea beneficioso para ambas partes.