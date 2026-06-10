José Bordalás aclara la situación sobre su contrato con el Getafe, que está a punto de expirar

José Bordalás, entrenador del Getafe, renovará su contrato con el séptimo de LaLiga. Tras meses de incertidumbre, el técnico madrileño ha decidido seguir y extender su compromiso.

Según Fabrizio Romano, renovará por dos años, así que se quedará hasta mediados de 2028.

Bordalás sonó para el Sevilla, que podría ser adquirido por Sergio Ramos, pero la operación está estancada.

El exjugador, junto a fondos de inversión, busca aún comprar una participación mayoritaria, pero no hay acuerdo con los actuales accionistas.

Por tanto, no fichará por el Sevilla y seguirá en su segunda etapa en el Getafe, club al que ya dirigió entre 2016 y 2021.

Es recordado por la eliminatoria de la Europa League ante el Ajax en 2020, en la que el estilo de juego del Getafe recibió muchas críticas y el partido de ida terminó 2-0 a favor del conjunto español. En la vuelta, el Ajax ganó 2-1 pero no le bastó para avanzar, y en la siguiente ronda el Getafe cayó ante el Inter.

Esta temporada, el técnico de 62 años clasificó de nuevo a Getafe para las competiciones europeas al acabar séptimo, lo que les da acceso a la fase previa de la Conference League.