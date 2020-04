José Ángel Peña mira hacia el extranjero

El delantero salvadoreño tiene a su agente trabajando en ofertas en el exterior.

Tras darse a conocer que José Ángel “el Puma” Peña no seguirá en Alianza FC, el delantero se puso a las órdenes de su agente, para que este se encargue de buscarle equipo afuera de El Salvador, como primera opción.



El mundialista con El Salvador en 2013 a nivel Sub 20, se mostró interesado en jugar afuera de las fronteras cuscatlecas, esto tras ser dado de baja por el técnico Wilson Gutiérrez, con quien tuvo los minutos esperados en el torneo Apertura 2019 y el Clausura 2020 que fue suspendido.



“Tengo un agente internacional, el brasileño Daniel Fabiao, a quien veo serio en el trabajo. Me ha hablado y está muy interesado en que trabajemos juntos. Ahora soy agente libre y se facilitaría si sale algo fuera del país. Para mí, todos los equipos son importantes, no veo a uno más que a otro”, indicó Peña.