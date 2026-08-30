El Chelsea también ha convertido en victoria su segundo partido de la temporada en la Premier League. Los Blues se adelantaron pronto gracias a los errores de los jugadores del Brighton Bart Verbruggen y Mats Wieffer, y ya no soltaron esa ventaja tras un duelo cargado de goles: 4-3. Jorrel Hato firmó la brillante asistencia en el 3-0 de João Pedro. El Brighton arrancó la semana pasada con una convincente victoria sobre el Aston Villa (4-0), pero ahora vuelve a poner los pies en la tierra.

En el lado del Chelsea, el recién llegado Emiliano Martínez debutó directamente como titular. Hato actuó como carrilero izquierdo. En el Brighton fueron titulares Verbruggen y Wieffer (como centrocampista central), mientras que los viejos conocidos de la Eredivisie Olivier Boscagli (a la izquierda) y Ferdi Kadioglu (a la derecha) ocuparon los puestos de lateral.

Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de las leyendas del club Ken Bates y Bobby Tambling, fallecidos recientemente, y eso pareció dar fuerzas extra a Los Blues . El Chelsea salió con intensidad y se ganó un córner por medio de un ataque peligroso por la derecha. De ahí, João Pedro cabeceó al muslo de Wieffer, que luego quiso despejar el balón de cabeza.

El centrocampista central no lo consiguió, porque Verbruggen llegó apenas un poco antes y apartó el balón delante de su nariz. Verbruggen ya no pudo llegar después al balón porque Wieffer le estorbaba. Roméo Lavia lo aprovechó empujando a la red el rechace: 1-0.

El Brighton quedó tocado y antes del primer cuarto de hora ya tenía una desventaja doble. Hato puso el balón en la cabeza de João Pedro, que filtró para Morgan Rogers. Su centro lo empujó Pedro Neto, y esta vez Verbruggen no tuvo opción: 2-0.

Las cosas fueron de mal en peor para el Brighton, que mucho antes del descanso también encajó el 3-0. Hato fue lanzado por la izquierda y fue más rápido que Wieffer con su impresionante esprint. El ex del Ajax puso el centro para João Pedro, que marcó llegando desde atrás: 3-0.

Aun así, el Brighton no se rindió y encontró premio a su trabajo apareciendo en el marcador poco después del tercer gol del Chelsea. Malick Yalcouyé enganchó de volea un rechace y marcó de forma brillante con ayuda del interior del palo: 3-1.

El Brighton se metió por completo en el partido cuando tras el descanso también llegó el 3-2. El centro de Pascal Gross fue desviado de tal manera por João Pedro que Martínez no tuvo ninguna opción y tuvo que recoger el balón de la red por segunda vez en su partido de debut.

A veinte minutos del final, el Chelsea volvió a abrir distancia con el Brighton. Cole Palmer encontró algo de espacio fuera del área, aceleró dejando atrás, entre otros, a Wieffer y colocó con la izquierda el balón de maravilla en la escuadra lejana: 4-2.

No fue el último gol de la tarde. En el último ataque del partido, Gross recibió el balón franco para cabecear y batió a Martínez con un testarazo potente. Sin embargo, no hubo tiempo para más: 4-3.



