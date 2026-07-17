Joris van Overeem deja el sc Heerenveen tras solo un año para fichar por otro club de la Eredivisie

Joris van Overeem regresa al FC Utrecht tras cuatro años. El club ha acordado con el sc Heerenveen un traspaso de 700 000 euros, según De Telegraaf. El centrocampista de 32 años firmará en el Galgenwaard un contrato hasta mediados de 2028.

Ya en mayo ESPN informó que el club lo buscaba, pero las negociaciones se alargaron.

Ahora, por fin, se ha producido un avance decisivo, por lo que el fichaje está a punto de hacerse realidad. Así, el Utrecht suma experiencia a su plantilla.

El técnico Anthony Correia ya había expresado su esperanza de lograrlo, especialmente tras las salidas de Mike van der Hoorn y Nick Viergever este verano.

El jugador, residente en Ámsterdam, buscaba jugar más cerca de casa, lo que aceleró las gestiones del Utrecht.

Ya jugó en Utrecht entre 2018 y 2022, disputando 98 partidos de la Eredivisie y aportando cinco goles y cuatro asistencias.

Tras dejar Utrecht, jugó tres temporadas en el Maccabi Tel Aviv israelí y regresó a los Países Bajos el verano pasado, fichando por el Heerenveen como agente libre.

En el club frisón se convirtió enseguida en un jugador clave: la pasada temporada firmó diez asistencias y dos goles en la Eredivisie, y terminó entre los centrocampistas más productivos del campeonato.