El árbitro Martin van den Kerkhof espera que el partido entre el FC Utrecht y el Go Ahead Eagles se complete “en algún momento a principios de la próxima semana”. Suspendió definitivamente el duelo entre ambos clubes el sábado por la noche después de algo más de una hora, tras que aficionados del Utrecht lanzaran en varias ocasiones fuegos artificiales y vasos al campo. En ese momento el marcador era de 1-3 a favor de los visitantes de Deventer.

Después de que el Go Ahead se pusiera 0-2 y 0-3 poco después del descanso, aficionados del Utrecht lanzaron fuegos artificiales al campo. El partido fue interrumpido temporalmente y se reanudó unos quince minutos después. Entonces el Utrecht marcó el 1-3, pero después volvió a torcerse.

Los jugadores del Go Ahead retuvieron el balón, para que el Utrecht no pudiera reanudar el juego rápidamente. Eso provocó un pequeño altercado y que aficionados del Utrecht, frustrados, lanzaran vasos al campo. El partido volvió a ser suspendido. Esta vez de forma definitiva, se supo poco después.

“Esto es justo lo que de verdad no queremos”, dijo Van den Kerkhof en ESPN. “La primera vez se trata de la seguridad de los jugadores, que podría verse comprometida. Y la segunda vez, lanzar tantos vasitos de forma masiva, eso no lo queremos.”

“Dejamos esa decisión de suspender o no en manos del triángulo local. Todo eso tiene que organizarse, y que el orden público fuera esté bien controlado. Por eso tardó un poco más.”

“Corresponde a competición determinar cuándo seguimos jugando. Pero sin duda será en algún momento a principios de la próxima semana. Esto es terrible. Soy un amante del fútbol, y esto sencillamente no forma parte de él. Es una pena que aun así ocurra de vez en cuando.”

Joris Kramer

Joris Kramer, el capitán del Go Ahead, estuvo implicado en el altercado tras el 1-3 del Utrecht, justo antes de que el duelo fuera suspendido definitivamente. “Asumo una pequeñísima parte de la culpa, porque yo mismo lo provoco”, admite. “Quería coger el balón un momento, para darnos tiempo a organizarlo todo. Pero, por supuesto, ellos sí lo lanzan. Es una pena.”

“Es una pena que esto ocurra, pero ya sabíamos de antemano que probablemente iba a pasar. Esta mañana ya habíamos recibido algo en el grupo de WhatsApp, desde nuestra seguridad, de que eso iba a pasar. Y entonces es una gran pena que de verdad también ocurra. Pero sabes que esa posibilidad es mayor cuando va 0-3.”