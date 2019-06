Jorge Valdivia anuncia que Vidal se pierde el partido contra Ecuador

En su cuenta de Twitter el mediocampista colocolino dejó a todos los hinchas chilenos con el corazón en la mano.

Si juega Arturo Vidal o no frente a Ecuador es una de las grandes interrogantes de la Selección chilena para este viernes. Por eso es que cada movimiento que realice La Roja, capta la atención de la prensa, y cómo no, de los hinchas que quieren seguir celebrando con los triunfos del 11 rojo.

Por eso es que Jorge Valdivia alarmó a todos los fanáticos de la Selección al asegurar que el King no estaría contra los ecuatorianos. "Además hablé con @kingarturo23 y me dijo q esta cagao ( con respeto) q no juega", fue lo que comentó el Mago en su cuenta de Twitter.

Sin embargo tras cartón el colocolino desmintió su información diciendo que era broma, dando paso a cientos de respuestas, cuando ya todos recuperaron el aire de que era sólo una treta del jugador.

Hoy juega y como dijo @MedelPitbull ayer , aquellos q c fueron a tomar canten hoy los weones ( con respeto) . Además hablé con @kingarturo23 y me dijo q esta cagao ( con respeto) q no juega. — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) 21 de junio de 2019