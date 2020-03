"Jorge Sampaoli es un mentiroso del fútbol, no sabe nada"

El ex seleccionado brasileño José Ferreira Neto criticó duramente al casildense, flamante técnico del Atlético Mineiro.

El exseleccionado de y actual comentarista deportivo José Ferreira Neto se lanzó en picada contra Jorge Sampaoli, flamante técnico del Atlético Mineiro.

El exfutbolista, con pasado en el Albinegro y Sao Paulo, entre otros clubes, aseguró que el DT campeón de América con La Roja es un “mal entrenador” y que no ha demostrado nada desde su arribo al fútbol de aquel país.

“Para mí, él (Sampaoli) es un mentiroso de fútbol, no sabe nada. En era un tipo liderado por Mascherano, Messi y compañía. En Santos, obtuvo el segundo lugar. Luego, quería hacer un movimiento para ir a Flamengo antes que Jorge Jesús y luego quería venir a Palmeiras”, lanzó en Fox Sports.

Y en la misma línea, minimizó la carrera del casildense restándole importancia al título de la de 2011 obtenida al mando de Universidad de .

“Tiene muy pocos títulos y fue al Atlético que no paga el salario de nadie. Tiene dos títulos, una y otro título que no es importante. Para mí, él no revolucionó porque Santos juega de una manera y todos los que van a trabajar allí juegan de la manera que él lo hizo“.

Cabe recordar que el argentino tuvo su estreno triunfal al mando del Galo por el Campeonato Mineiro. El equipo de Sampaoli no tuvo complicaciones ante Villa Nova, equipo que milita en la Serie D del Brasileirao, y le ganó 3-1 para ubicarse en el segundo puesto de la tabla detrás del Tombense FC. El que abrió el camino para la goleada fue otro argentino: Franco Di Santo. Jefferson Savarino aumentó en los 43’ y Guilherme Arana (56’) puso el tercero. El descuento fue obra de Zé Eduardo (71’).