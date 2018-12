Jorge Rodríguez y sus planes a futuro en Alianza

El técnico salvadoreño habló de todo el equipo, inclusive de Rodolfo Zelaya y Narciso Orellana.

En conversación con el periódico El Gráfico, Rodríguez hizo un balance sobre la final pedida ante Santa Tecla, hace una semana y media.

Sobre la posibilidad de un tricampeonato que no fue logrado, ya que el equipo blanco perdió ante Santa Tecla, el técnico dijo que "queda eso, no haberlo logrado en esa oportunidad única. Pero hay que trabajar. Es una obligación para nosotros, para el cuerpo técnico y jugadores, volver a llegar a una nueva final y ganarla”.

Explicó por qué Narciso Orellana no viajó al fútbol suizo: “Fue él quien decidió que mejor no va. Yo hablé con Narciso unos días antes de la final. Él me dijo que no quería ir a esa prueba”.

Y por último explicó sobre la decisión de Fito Zelaya, su goleador al no irse a la Segunda División del fútbol en China: “Él ya tiene cierta identidad con Alianza. Es un goleador histórico, la gente lo quiere mucho. Para mí estaría bien, pero son decisiones que ellos tienen que tomar”.