Jorge Moreira se unió a la Major League Soccer

El lateral paraguayo se fue de River a Portland Timbers, a préstamo y con opción a compra.

Jorge Moreira dejó el plantel Millonario y este miércoles fue presentado oficialmente en su nuevo equipo.

“Timbers se hace con los servicios del defensor paraguayo Jorge Moreira, proveniente de River Plate. Moreira llega en calidad de préstamo, con opción de compra”, fue el anuncio hecho por el club de Portland en su cuenta oficial.

"Gallardo me dijo que era el tercero en el puesto, detrás de Montiel y Mayada. Tuve que salir para jugar", reveló Moreira.

"Después de la lesión me costó volver, no agarre ritmo, la pretemporada no la pude hacer al 100% cuando volví", reconoció el jugador paraguayo, de 29 años.