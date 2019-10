Jorge Mendes ya no es el hombre más poderoso del fútbol; Barnett, agente de Bale, copa el ranking

Desde hace más de una década se ha venido considerando a Jorge Mendes como el hombre más poderoso en el mundo del fútbol. No había fichaje, cesión u operación en la que el portugués no apareciera.

Famosa fue su participación con el clan portugués del (Cristiano Ronaldo, Pepe, Coentrao), su mano en el (Falcao, Joao Félix o Diego Costa entre otros) y por supuesto su relación implícita en los devenires del cuyo propietario es amigo íntimo del representante portugués.

Pero lo cierto es que ha visto cómo Barnett, cuyo nombre nos hemos aprendido a base de bien tras los tira y afloja del Real Madrid y Gareth Bale el pasado verano, escalaba al primer lugar según la lista Forbes.

Jonathan Barnett climbs to No. 1 on Forbes’ list of the world's most powerful sports agents, from No. 3 last year https://t.co/GnQDOdZAsj pic.twitter.com/rYOdutWPRj