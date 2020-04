Jorge Mendes sobre Radamel Falcao: "Él quiere ganar un campeonato con Galatasaray"

El representante del 'Tigre' fue enfático al rearfirmar el compromiso del jugador con el equipo turco.

Todos los caminos parecen conducir al punto de origen en Estambul para Radamel Falcao García, quien día a día da claras señales de su continuidad en el , pese a algunas tentadoras ofertas que han intentado seducirlo desde Arabia Saudita.

El pasado sábado, Falcao fue claro sobre los rumores de su posible salida: "No tengo intención de dejar Galatasaray. Tengo objetivos aquí. Mi familia también está feliz de estar en Estambul. No estoy interesado en las ofertas de y ".

Ahora fue su representante, el portugués Jorge Mendes, el encargado de reforzar el mensaje y expresarse en la misma línea sobre el futuro del samario: "También veo las noticias, sin embargo, los hechos no son como están escritos. Falcao ha tenido un gran éxito a lo largo de su vida futbolística, para un jugador con esta carrera, no hay mucho objetivo, especialmente en términos monetarios. Sé que Falcao y su familia están muy felices en Estambul y Galatasaray es un gran club. Además, él tiene un contrato en curso. Puedo decir que definitivamente no hay opción de una transferencia".

"Falcao hizo grandes sacrificios para venir a Galatasaray. No puedes esperar que un jugador que hace este sacrificio se vaya fácilmente. No tomen las noticias tan en serio. Él quiere ganar un campeonato con Galatasaray", sentenció Mendes de manera categórica en declaraciones entregadas a Sporx.