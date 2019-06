Pinto: "El fútbol es un espectáculo público, no entiendo la intención del horario"

El técnico de Millonarios explotó contra la Dimayor y la programación del horario para el Clásico ante América de Cali.

se juega la clasificación a la gran final de la Liga Águila ante este miércoles en El Campín y sabe que el apoyo de su hinchada será vital para lograr el objetivo. Sin embargo, debido al horario que eligió la Dimayor para el encuentro de la sexta fecha de los Cuadrangulares, es muy probable que la fanaticada azul no pueda asistir masivamente al estadio.

Esta decisión causó grandes molestias en el seno de Millonarios, que incluso pidió a la Dimayor modificar el horario del encuentro. El ente rector respondió con reprogramar el encuentro de las 15:15 a las 15:30, cosa que no llenó las expectativas del Embajador y su técnico Jorge Luis Pinto, quien explotó en la rueda de prensa previa al duelo.

"El fútbol profesional es un espectáculo público, nosotros tenemos compromiso con la afición y a la afición no se le puede hacer ese daño, jamás se había jugado a las 3:15 p.m. en Bogotá. No puedo entender cuál es la intención del que pone el horario, estoy asombrado, no he podido entender eso. A las 5:30 o 6:00 p.m hemos salido del estadio de Ipiales y había luz claro. No entiendo por qué no se puede jugar a las 4:00 p.m. que es una hora ideal para todo el mundo", comentó enfadado el DT.

El santandereano también se refirió al partido y al rival, que llega herido y quiere cerrar el semestre con una victoria. "América es un adversario que tiene todas las condiciones de venir a pelear y no nos vamos a confiar, vamos a prestarle toda la atención, los detalles importantes del partido y buscar ganar desde un comienzo. No podemos recibir gol de ninguna manera porque le facilitamos el trabajo al adversario, concluyó.