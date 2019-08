Jorge Luis Pinto buscará romper la mala racha ante Nacional

De las nueve veces que el DT ha enfrentado al conjunto paisa con Millonarios, apenas ha podido ganar una.

Este domingo será el clásico más importante del fútbol colombiano: Nacional recibe a en el Atanasio Girardot, un partido especial para Jorge Luis Pinto, quien como entrenador de los embajadores no tiene un buen historial frente al verde antioqueño. De hecho, para encontrar una victoria del DT sobre el rival de siempre hay que ir atrás, hasta 1984 en su primera etapa como estratega azul.

Este será el primer duelo en Medellín desde que Pinto regresó a Millonarios, pues en sus etapas anteriores ni siquiera pudo sacar un punto como visitante, una prueba de la rudeza con la que lo recibe el Atanasio Girardot. Incluso, las últimas tres salió goleado del estadio paisa por lo que este fin de semana espera romper con esa mala racha y de paso seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

En la conferencia de prensa de este viernes, el estratega reveló cuál sería una de sus estrategias para intentar cambiar la historia ante el Verdolaga. "Es un clásico y representa mucho para toda la familia Millonarios. Será un partido donde vamos a dar todo. Reconocemos que Nacional tiene su manejo de pelota y ataque, puede que nos juegue con 3 o 4 defensas y hay que sacarle provecho. Vamos a mirar bien el partido del Tolima. Tiene que tener algo Tolima que hay que explotar, entonces vamos a mirar".

Para Pinto, el trabajo de Alberto Gamero al frente del vinotinto y oro es importante, a tal punto que lleva seis victorias en línea ante , incluyendo la final del 2018 I. De allí podría rescatar elementos tácticos que le servirían para volver a ganar en tierra antioqueña.

Lo que también confirmó, es que para ejecutar el plan contra Nacional, no podrá contar con Fabián González Lasso, quien apena lleva cinco días de trabajo con el grupo luego de su lesión, por lo que José Ortiz será quien comande el ataque.

Sobre César Carrillo, Pinto indicó que lo van a valorar mañana para definir si viaja a Medellín o no. También quedó en duda la presencia de Wuilker Fariñez: "Está con su tema de selección y vamos a mirar. No quiero para un partido tan importante meter a una persona que no está a full en su rendimiento. No quiero sacrificarlo a él y ponerlo en un dilema completo, pero miraremos mañana".

Finalmente, sobre el enfrentamiento desde el banquillo que tendrá con Juan Carlos Osorio, aseguró que tendrá diferentes tintes tácticos y cruces de conceptos por las formaciones académicas de uno y otro; Osorio en y Pinto en : "Los sistemas zonales que maneja el fútbol inglés, él propiamente no los está manejando, pero puede. Él tiene su criterio futbolístico dentro del punto de vista inglés, si es el caso, y yo tengo mis principios Yo he dicho que mi fútbol se fundamente en las vivencias en , Alemania y el fútbol europeo en general".