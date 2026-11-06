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El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha explicado cómo se organizará el grupo de capitanes de la selección tras la retirada internacional de Cristiano Ronaldo. Después de que Ronaldo pusiera fin a 23 años en los que batió récords, Jesus confirmó que el brazalete se asignará exclusivamente en función del número de partidos disputados con la selección.

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Una nueva etapa sin un icono nacional

La retirada de Cristiano Ronaldo tras 23 años, 234 partidos internacionales y 146 goles ha abierto una etapa de transición para la selección portuguesa bajo la dirección de Jorge Jesus.

Mientras Portugal se prepara para sus encuentros de la Liga de Naciones contra Dinamarca y Gales, el seleccionador se ha centrado en incorporar a los jóvenes talentos sin perder la estabilidad.

La ausencia del emblemático capitán permite a Jesus probar distintas combinaciones en ataque.

Jesus revela el estricto criterio de internacionalidades para elegir al capitán

Al abordar cómo funcionará el grupo de líderes del equipo sin Ronaldo, Jesus explicó que la elección de los capitanes se rige por un sistema claro basado en los méritos.

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«En la selección, la elección se basa en las internacionalidades», afirmó Jesus.

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«Ahora mismo hay cinco jugadores que destacan según este criterio. Curiosamente, todos ellos fueron jugadores míos en los clubes que dirigí. La lógica seguirá siendo la misma».

Los líderes de Portugal con más internacionalidades

Jesus confirmó el grupo de jugadores veteranos que asumirá las responsabilidades de liderazgo a partir de ahora.

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«Después de Cristiano Ronaldo, los jugadores con más internacionalidades son Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves y Bruno Fernandes», señaló el seleccionador.

«No necesariamente en ese orden, pero esos son los cinco jugadores».

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Jesus elogia el rendimiento de Bernardo Silva en su club

Jesus también destacó la regularidad del centrocampista del Real Madrid Bernardo Silva al máximo nivel del fútbol europeo de clubes.

«Puede aportar su experiencia y la calidad que tiene como jugador», señaló Jesus.

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«Está pasando por un buen momento en el Real Madrid, y no es fácil ser titular en un equipo como el Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre la valía de Bernardo».