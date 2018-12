Jorge Campos campeón con Cruz Azul: cuándo pasó y cuál fue su papel

Aunque pocos lo recuerdan, el exportero levantó la última liga que consiguieron los Cementeros.

Muchos aficionados del futbol mexicano, cuando piensan en Jorge Campos, se lo imaginan con el uniforme de Pumas o incluso con el del Atlante o hasta el Puebla, donde se retiró en 2004. Sin embargo, el Brody también pasó por otro "grande" de la Liga MX: el Cruz Azul. Y, es más, hasta dio la vuelta olímpica junto a los Celestes hace poco más de dos décadas atrás en el otrora Nou Camp.

De hecho, por increíble que parezca, el Inmortal fue el último '9' en ganar un trofeo liguero en el conjunto capitalino. Campos, aunque en ese entonces ya estaba más asentado como portero, a diferencia del principio de su carrera donde alternaba como delantero, portaba ese dígito aunque habían otros delanteros y pese a que era suplente de Oscar Conejo Pérez.

CUÁNDO SUCEDIÓ

Exactamente, en el torneo Invierno 97. Jorge llegó para esa temporada con los de La Noria luego de una segunda etapa en el Galaxy. No obstante, el Conejo custodiaba los tres palos desde campañas atrás. Por lo tanto, no vio muchos minutos en el curso. Eso no quitó que formara parte del plantel y que celebrara junto a sus compañeros la octava estrella.

QUÉ PAPEL TUVO EN EL TÍTULO

Como se mencionó previamente no figuraba como la primera opción para el entrenador de aquella época, Luis Fernando Tena. El Flaco colocaba a Pérez en el marco, mientras que arriba, el otro lugar donde el acapulqueño sumaba, prefería a Juan Francisco Palencia, Julio César Yegros y Carlos Hermosillo, autor de ese penalti que le cometió Ángel Comizzo y que él mismo convirtió ensangrentado.