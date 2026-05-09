Jordy Clasie podría ganar mucho dinero en dos ciudades, pero sigue fiel al AZ

El año pasado, antes de renovar con el AZ, Jordy Clasie pudo elegir una oferta millonaria en Oriente Medio, revela el centrocampista de 34 años al Algemeen Dagblad.

La pasada temporada tuvo que decidir entre quedarse en el AZ o marcharse a cambio de millones.

«Hablamos de Dubái o Abu Dabi. Al final, mi mujer y yo tomamos la decisión correcta. Cuanto más se concretaba la oferta, más dudábamos sobre si era lo adecuado para nosotros», afirma el veterano.

En Alkmaar está satisfecho: «Aquí tengo una vida estupenda con un buen sueldo. Hay que valorar esa felicidad. A veces hay que conformarse con lo que se tiene. Siento que tengo una carrera fantástica y, aunque el dinero es importante, la felicidad vale mucho más».

«Me pregunto si habríamos sido más felices allí. También pude ir a Rusia en su momento y tampoco lo hice», añade.

Clasie quiere seguir marcando el ritmo en el AZ dos años más. «Luego basta; disfrutaré de otras cosas, como la pesca».

El capitán ya acumula 234 partidos oficiales con el AZ y, entre 2012 y 2016, jugó diecisiete encuentros con la selección holandesa.