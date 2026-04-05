Jordy Clasie hace balance tras su regreso al AZ y reconoce su error tras meses de recuperación

El 28 de septiembre, el AZ perdió contra el NEC (2-1). Clasie fue expulsado con tarjeta roja, pero tras el partido salió a la luz el problema más grave. Cuatro días antes, contra el PEC Zwolle (2-2), sufrió una lesión en el tobillo que finalmente resultó ser más grave de lo esperado.

«Seguí entrenando dos días más y después ya me encontraba bien. Contra el NEC sentí que el dolor volvía a aparecer a los diez minutos», dijo el centrocampista, quien a continuación explicó que fue necesaria una resonancia magnética para determinar la causa.

«Se me había desplazado un trozo de hueso en el pie derecho y más tarde descubrieron que tenía una rotura en el tendón», explicó Clasie, que esperaba no tener que pasar por el quirófano. «Pero no pude evitarlo. Tras siete semanas, quedó claro que no se curaría por sí solo». El centrocampista ahora se arrepiente. «Hubiera sido mejor operarme el primer día, pero eso es hablar a posteriori».

El proceso de recuperación fue duro para Clasie. «Los chicos salen y tú tienes que quedarte dentro», afirma Clasie, quien reconoció que fue un alivio que hubiera más compañeros en la enfermería. «Conecté bien con Denso Kasius y Mexx Meerdink. Estás todo el tiempo en el gimnasio, lo cual es bastante aburrido. Si entonces puedes encontrar apoyo en los demás, eso ayuda muchísimo».

El trío recibió permiso del director técnico Max Huiberts para pasar ocho días de rehabilitación en Dubái, junto con el fisioterapeuta Frank Renzenbrink. «Si cada día pasas por la misma puerta en Alkmaar, las paredes se te echan encima».

«El taxi nos recogió a las seis y media en la puerta, por la mañana hicimos ejercicio y por la tarde pudimos disfrutar del sol». El habitante de Haarlem se llevó a su mujer y a sus hijos a Dubái. «Nos fuimos justo a tiempo, antes de que llegaran los primeros drones iraníes».