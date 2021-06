Jordi Puntí: "El Barça no se puede permitir que Messi no termine aquí"

El escritor, autor de 'Todo Messi', reflexiona sobre la situación actual del crack mundial, tanto en el Barcelona como en la selección argentina

De Messi se ha escrito mucho. Miles de artículos, varias biografías y mucha historia futbolística. Las estadísticas de Messi son un auténtica barbaridad y su palmarés, altamente envidiado. Sin embargo, ensayos literarios sobre Leo no se han publicado tantos. En 2018, Jordi Puntí decidió plasmar sus reflexiones en un libro que rápidamente se extendió por todo el mundo. El escritor catalán publicó 'Todo Messi', una obra traducida a catorce idiomas y vendida alrededor del planeta. Tres años después, la situación de Messi ha cambiado radicalmente. Sin saber si renovará con el Barça o se marchará, Puntí vuelve a reflexionar, en una entrevista con Goal, sobre el presente y el futuro del astro argentino, que debuta este lunes en la Copa América. Un trofeo que todavía no ha conseguido levantar.

Quedando pocos días para finalizar su contrato, como le ve, ¿dentro o fuera del Barça?

Por intuición, sin tener información, intentando interpretar los signos externos, le veo en el Barça. Le veo quedándose. Pero no lo digo con un convencimiento absoluto. Es más porque los otros están hablando por él. Messi no ha dicho nada en ningún momento. Y en realidad, me interesa más otra cosa: en 15 días estará libre. Esto es una sensación que no ha tenido nunca. Desde que empezó en el Barça con 12 años, lleva 22 años aquí y no sabe lo que es ser libre. A veces, a algunos animales de zoológico les abres la puerta, salen, miran al exterior y vuelven a dentro porque la libertad no les gusta, no la conocen. Prefieren la seguridad de su entorno. A veces pienso en Messi en estos términos. Habrá hecho 34 años y será libre. Y esta sensación de tener el control de la situación para muchos puede ser vertiginoso. Por todo esto, me lo imagino empezando la Copa América con esto solucionado, aunque no firmado. No habiéndolo de pensar.

Es decir, no le ve jugando la Copa América sin saber si se queda o se va.

Mi intuición me dice que lo tiene atado por no tener que jugar con esa sensación. Falta muy poco y ya puede prever la situación de libertad o de no tener nada bajo los pies. Puede que lo tenga prefirmado con otro equipo, por qué no. Pero las señales que llegan, como las declaraciones del Kun o la tranquilidad de Laporta, hacen pensar que incluso será un tema natural. Han ido circulando informaciones, incluso Guardiola diciendo que el Kun se va a jugar con su amigo, que no podemos pensar en otro final. Si después se marcha, Messi habrá sido el gran jugador de póker de la historia del Barça. El farol nos lo estaríamos tragando todos.

El verano pasado, ¿para usted fue muy impactante el momento del burofax?

Absolutamente impactante. Fue un shock. Me costó mucho de digerir. Hubo un momento de crisis psicológica, no nos lo podíamos creer. Suerte de la entrevista con Goal, que nos situó a todos y nos hizo tomar partido. Lo que era conflictivo de todo esto era que se nos obligaba a tomar partido entre Messi y el Barça. Si era Messi y Bartomeu, muchos teníamos claro que escogíamos a Messi, pero si el duelo era Messi contra el Barça, que era lo que intentaba Bartomeu, que confundiéramos su gestión con el barcelonismo, nos obligaba a escoger entre dos amores. Incluso le imaginé en el City, que sería un Barça en el exilio: Pep, Soriano, Txiki y ahora Messi. Pero bueno, con 34 años, con todo el trabajo hecho, no es lo mismo irte a otro equipo a ganártelo todo desde cero que quedarte aquí, donde lo tienes todo. El fútbol inglés y el francés son otras historias muy diferentes.

¿Qué cree que hubiera pasado si en el primer partido después del burofax hubiera habido público en el Camp Nou?

Probablemente, como todavía estaba Bartomeu, se habría producido un plebiscito. Habríamos visto si estábamos a favor de Messi o a favor del presidente. De hecho, la ausencia de público, aunque ha sido terrible para el fútbol, ha sublimado todas las reacciones, empezando por el mismo Messi. En el momento en el que parecía que podía irse, se iba a jugar en otro equipo sin público. Entrar en otra competición sin público no sé si hubiera sido agradable. Yo me ha imaginado el Camp Nou con público durante toda la temporada y creo que hubiera habido un plebiscito en cada partido, no solo con Messi, sino también con Koeman. Una olla a presión absoluta. Sin esto alrededor, el temporal se ha podido capear mucho mejor.

¿El libro ‘Todo Messi’ lo va actualizando? Porque han pasado muchas cosas en los últimos tres años.

¡Sí, claro! Se ha ido traduciendo a catorce idiomas y recientemente ha salido en la China e Irán. Y cada vez que hacemos una traducción se tiene que actualizar. La edición en catalán era de antes del Mundial de Rusia 2018, donde me preguntaba qué pasaría si Messi ganaba el Mundial. En las ediciones que salieron después ya vimos que no lo había ganado y tuvimos que reescribirlo, pensando en si Leo continuaría hasta Qatar. En el último capítulo, me imaginaba el final de Messi y me lo imaginaba en el Barça. Ni por un segundo se me pasó por la cabeza que pudiera irse. Pues eso lo tuve que reescribir, replantearme esa idea. Ahora tiene la sartén por el mango y no tomará la decisión basándose en el dinero. Con 34 años no tendrá esas dudas. Tendrá que tomar la decisión basada en perspectivas familiares y de futuro.

En la página 109 de tu libro dice: “Ayuda, claro, que la narración siempre se dirija hacia el final feliz”.

Es lo que queremos. Yo estaba dispuesto a que se fuera dos años al City y que volviera a jugar un último año en el Barça, terminando bien. El Barça no se puede permitir que Messi no termine aquí. Él creo que tampoco se lo puede permitir. Uno de los valores que podrá explotar luego es el One Club Man. Esa fidelidad, la idea de crecimiento personal. Todos los récords solo tendrán sentido si lo hace en un club.

Ese final feliz, la temporada pasada se truncó con el burofax y su idea de irse. Cuando lo analiza, ¿piensa en cómo era posible que Messi terminara mal con el Barça?

Claro, por supuesto. Esto me lleva a otra idea. En general, cuando una pareja se separa, nunca es culpa de uno o del otro si no es que ha habido algo grave. Normalmente son muchas cosas que se acumulan y la situación se convierte en insostenible. En el caso de Messi, su decisión no se basa en el 2-8. El 2-8 es la gota que colma el vaso, pero ya veníamos de tres o cuatro temporadas con una planificación terrible, con decisiones completamente erróneas y toda una serie de elementos que tienen que ver con la economía del club que son muy turbios. Todo queda dimensionado en el burofax, pero Messi es una tapadera. Me imagino una caldera a punto de explotar y Messi es quién regula el fuego. Durante los dos primeros años de Valverde, Messi ha ido aguantando al equipo. Pero en el momento en el que todo empieza a temblar, porque a la caldera le han ido dando más gas, que son los partidos contra el Liverpool o la época de Setién, ya se hace insostenible y acaba reventando. Y quién explota es Messi. Ha habido demasiado tiempo de gestión nefasta como para justificarlo todo en un solo partido.

Messi quiso dejar la selección argentina y no le dejaron. Quiso dejar el Barça y tampoco le dejaron. ¿Cree que son situaciones comparables?

Con Argentina, toma la decisión en caliente. Termina la Copa América y dice que esto no da. Que no se puede ganar. Al cabo de unos meses yo tuve que ir a presentar el libro a Buenos Aires. Allí pregunté mucho a los taxistas sobre la situación y llegué a la conclusión de que la sociedad está muy dividida entre gente a favor y gente en contra de Messi. Es verdad que como son argentinos, los que están a favor son apasionadamente favorables. Y le presionaron para que volviera. Y volvió. Si allí funcionó, no tengo ninguna duda de que aquí también funcionará, porque todos le están presionando. Incluso Laporta el día de su toma de posesión se dirigió a él para que renovara, con todos los medios, directivos y jugadores allí. Si tiene que responder a todo esto, creo que se quedará.

Antes del burofax todo el mundo era de Messi. Después del burofax, ¿le entristece que haya gente que prefiera verle fuera del Barça?

Claro. Y es verdad que hubo gente diciendo que lo mejor sería que se fuera. Tengo que decirte, sin embargo, que hace años el mismo Johan Cruyff dijo que lo mejor hubiera sido venderle. A mí me chocó mucho. Yo no me lo vendería nunca en la vida, y menos ahora. Siempre ha habido el culé rebelde, que tiene que ir en contra de la sintonía general. Antes era el culé de tribuna y ahora se ha diluido un poco, aunque sigue existiendo y es incapaz de pensar en Messi sin hacerlo de manera personal. Messi exige mirárselo desde una perspectiva histórica. Nos lo ha dado todo y tiene que quedarse.

Un divorcio mal llevado, ¿cree que sería perjudicial para la marca Barça y para la marca Messi?

Creo que es perjudicial para la marca Barça y no tengo tan claro que sea perjudicial para la marca Messi. En el fondo, dependería mucho de quién dominara el relato. Objetivamente y desde fuera, Messi lo único que haría sería mejorar condiciones y el Barça quedaría como el equipo incapaz de conservar a su estrella. También te digo que estamos en un momento en el que todo se ha multiplicado por la pandemia y los campos vacíos. No es tan fácil. El argumento o la excusa del mercado, ahora no es la misma que hace dos años. Neymar se va al PSG por mercado y los dos venden su discurso: para unos es un traidor y el otro dice que se va porque quiere ganar el Balón de Oro. Pero en realidad manda el mercado. Esto está pasando ahora, con el Barça intentando fichar jugadores a coste cero y equipos que se los roban porque pueden pagarle más. Qué es más importante, ¿jugar en un equipo que tenga proyección o el dinero? Los clubes que no tienen gran tradición hablan de dinero. Y el Barça no puede utilizar el mercado, porque no tiene dinero y porque tiene argumentos históricos.

¿Qué marca es más grande a nivel mundial, la marca Barça o la marca Messi?

He pensado mucho en esto. Recuerdo que justo al enviar el burofax hice un artículo para “El Periódico” que se titulaba ‘Messi es más que un club’. En esos momentos, Messi estaba por encima del Barça. Si nos ajustásemos a los algoritmos y estas cosas que hoy funcionan tanto, nos daría que Messi tiene más interacciones y es más conocido que el Barça. Es complicado, porque cuando ves imágenes de guerras siempre ves a chicos con camisetas del Barça y concretamente de Messi. Y es la del Barça, no la de Argentina.

¿Qué impacto tendría si viera a Messi con la camiseta de otro equipo?

Si se fuera a Miami o a Newell’s, que creo que no pasará, lo veríamos como un retiro dorado que no nos afectaría. No podría jugar contra nosotros. El gran dilema de verlo en otro equipo es que juegue contra nosotros. Entraríamos en la némesis literaria, el antihéroe. Nadie quiere ver eso. Incluso no creo que Messi quiera verse al otro lado. Creo que automáticamente generaría anticuerpos. Tengo tanto Messi dentro que estoy vacunado. Le seguiría en el equipo que estuviera. Ya me pasó con Guardiola cuando se fue al Bayern, que durante la primera temporada veía sus partidos y quería que ganara. Con el City, aún más. En el caso de Messi, sería un poco diferente porque es un jugador y sufriría para ver si consigue el nivel que ha tenido con nosotros. Aquí le conocemos las debilidades y las entendemos. Y creo que lo sabe. Entendemos que no corra en ciertos momentos, que haya partidos en los que en algún momento está desaparecido, porque sabemos que acabará siendo decisivo. Hemos crecido con el conocimiento de que es decisivo siempre, incluso cuando no juega, porque el rival actúa diferente. Esto no pasaría en otro equipo. Sufriría por ver si le entienden.

Se lo miraría sufriendo. ¿Sufre cuando juega con Argentina?

Totalmente. Es una muy buena manera de explicarlo. En el último Mundial lo vimos bien, incluso en el partido ante Nigeria, que hizo ese golazo. Aquí llegamos a la idea de que los argentinos han visto muchos menos partidos de Messi que nosotros. Nosotros hemos visto todos los partidos de Messi con el Barça y probablemente la gran mayoría de partidos de Messi con Argentina. Los argentinos han visto todos los partidos de Messi con Argentina y unos cuantos con el Barça. La diferencia es grande. Tienen menos ese compromiso moral o la familiaridad que tenemos nosotros con él. Se lo perdonamos todo, es como un hijo, le entendemos porque le hemos visto crecer.

¿Messi necesita ganar la Copa América?

Ha quedado finalista dos veces y de manera dramática. Yo creo que Messi quiere ir al Mundial 2022 y creo que es uno de los argumentos a tener en cuenta de cara a su futuro. Messi tiene que afrontar el Mundial con mucha menos presión y creo que le funcionaría mejor en el Barça. La exigencia física que le demandará una Premier League, por ejemplo, en año de Mundial no le conviene. Le interesará continuar aquí para no tener que pensar demasiado en estas cosas, porque el libro se lo conoce de memoria. Pero volviendo a la pregunta, no le estamos dando mucha importancia a la Copa América por las circunstancias e inquietudes generales, pero para él creo que es muy importante. Poner una Copa América en su palmarés personal es una reivindicación muy grande de cara al aficionado argentino. Tendría más tranquilidad a la hora de ir al Mundial. E incluso es como un ensayo general. Verá qué jugadores tiene alrededor, hasta qué punto puede confiar en el equipo y en el seleccionador. Pero como decíamos antes, yo sufriré, seguiré viendo los partidos sufriendo por él, sobre todo si no ganan.