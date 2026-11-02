Jordi Cruyff se niega a hablar sobre la gran promesa del Ajax

Jordi Cruyff se niega a expresar públicamente su opinión sobre Abdellah Ouazane, que está despuntando esta temporada en el Ajax. El rápido desarrollo del extremo es uno de los temas que se tratan el lunes en Rondo de Ziggo Sport.

«Debemos estar muy contentos de que esté aquí. Hay que dejar que se desarrolle durante unos años y se haga más fuerte y mejor. Porque ahora vemos momentos de calidad, pero también muchos momentos en los que queda claro que aún tiene que progresar. Todavía juega con demasiada ligereza», señala Theo Janssen, crítico con Ouazane.

«Es cosa de la edad», interviene Cruyff. «Es un proceso por el que todos pasamos». A continuación, al directivo del Ajax le preguntan si ya se trabaja en un nuevo contrato para el delantero, cuyo vínculo con el club de Ámsterdam se extiende hasta mediados de 2028.

«No puedo hablar de eso. Es menor de edad, así que no puedo decir nada al respecto. Tiene talento. Pero cada elogio lo encarece, así que no digo nada», responde Cruyff con una broma.

El presentador Wytse van der Goot pregunta a Cruyff si habla a menudo con Míchel Sánchez sobre los jugadores. «Él decide la alineación y tengo que respetarlo. Y si queremos fichar a un jugador, elaboramos juntos un informe. Así que todo se hace en común».

«Yo no decido la alineación. Pero sí puedo participar en las decisiones estratégicas. Si tienes a un buen jugador joven que puede dar el salto, no debes comprometerte durante mucho tiempo con otro jugador. De lo contrario, le cierras el camino. Me ocupo más de ese tipo de cosas», subraya el director técnico del Ajax.

Van der Goot plantea entonces que el Ajax quiere fichar a un extremo izquierdo durante el parón invernal. «No creo que sea muy popular entre la prensa. Trabajo para el Ajax y no quiero alertar a otros clubes. Cada cosa que sale a la luz solo hace más difícil fichar a alguien».