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imago-sport-1085799211.jpgIMAGO / ANP
Bart DHanis
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Jordi Cruyff revela los planes de fichajes del Ajax para el mercado de invierno: «Quizá vayamos a...»

Ajax

Jordi Cruyff está muy satisfecho con el último mercado de fichajes, según afirmó el director deportivo en la junta general de accionistas del Ajax. El fichaje de Marc ter Stegen le alegra especialmente.

Ter Stegen llegó cedido el pasado verano procedente del FC Barcelona. El portero alemán había recibido varias ofertas, pero quería jugar en el Ajax.

«Ter Stegen puede jugar donde quiera, pero aun así tiene ganas de venir al Ajax. Son fichajes muy buenos», declaró Cruyff, según recoge Ajax Showtime.

Cruyff también habló brevemente del próximo mercado de fichajes. El director deportivo del club de Ámsterdam no quiso revelar demasiado. «Cuanto más diga, más caros serán los jugadores».

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«No habrá tanta actividad como en verano, pero quizá hagamos alguna operación. También tendremos que actuar si vendemos a alguien», concluyó Cruyff.

El Ajax ocupa actualmente el tercer puesto en la VriendenLoterij Eredivisie y tiene los mismos puntos que el Feyenoord, segundo clasificado. El PSV lidera la tabla con un punto más.

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