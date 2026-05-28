Jordi Cruyff pone el listón muy alto en el Ajax y hace una promesa a los aficionados

Días después de acabar la temporada, Jordi Cruijff se pronuncia en Instagram. El director técnico del Ajax deja claro que exige mucho a todos en el club.

«Finaliza una temporada llena de retos. Gracias a nuestros aficionados por su apoyo hasta el último partido. Hay mucho trabajo por delante para devolver al Ajax al lugar que le corresponde», publicó el jueves en las redes sociales.

Cruijff añade: «Conocemos las altas exigencias de este club y no descansaremos hasta alcanzarlas de nuevo», afirma el director técnico sin ocultar sus ambiciones.

Nombrado a principios de año, promete mejorar lo ocurrido la temporada pasada, cuando el equipo cambió tres veces de entrenador y acabó quinto en la Vriendenloterij Eredivisie.

A pesar de los contratiempos, el equipo alcanzó la fase de grupos de la Conference League tras ganar en penaltis al FC Utrecht en la repesca europea.

Mientras tanto, es evidente que el Ajax ha alcanzado un acuerdo con Míchel, quien, tras descender con el Girona, firmará pronto por varias temporadas.