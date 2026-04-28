Jordi Cruyff pide una cifra astronómica por el Ajax: el precio de venta de Dies Janse es de dominio público

Según medios belgas, Dies Janse está a punto de fichar por el Club Brugge. Sin embargo, el defensa del Ajax, cedido al FC Groningen, no será fácil de contratar.

El director técnico, Jordi Cruijff, pide una cifra astronómica por el defensa de 20 años, cuyo contrato en Ámsterdam vence en 2029. Según Het Laatste Nieuws, Janse costaría 8 millones de euros.

Casi el doble de los 4,5 millones que marca Transfermarkt. Ahora se espera saber si el Club Brugge pagará esa cifra.

Según Het Laatste Nieuws, el Club Brugge tiene «buenos argumentos» para convencerlo, y al jugador no le disgusta la idea de jugar en el extranjero. El campeón belga quiere ficharlo cuanto antes.

El periodista especializado en fichajes Sacha Tavolieri informó el fin de semana que el Ajax aún no se ha involucrado en las negociaciones, pues el Club Brugge mantiene “conversaciones avanzadas” con el jugador pero aún no ha presentado oferta oficial.

Sorprende porque la semana pasada, en ESPN, dijo que confiaba en volver al Ajax. «¿Si estoy listo para ser titular? Sí. Voy a volver y a pelear por el puesto, así de sencillo. Lo vivido en el Groningen me da mucha confianza para volver».