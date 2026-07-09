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Jordi Cruyff lanza un mensaje contundente a Sean Steur tras su salida del Ajax

Ajax
Newcastle
S. Steur

Jordi Cruijff, director técnico del Ajax, afirmó en «De Volkskrant» que no tolera que los jugadores exijan minutos. El miércoles habló sobre la salida de Sean Steur al Newcastle United.

El martes, el Algemeen Dagblad anunció de repente su fichaje por el Newcastle United, que pagará 27 millones de euros al Ajax.

A Cruijff no le preocupa que se vaya tan pronto, como explica en una entrevista con Willem Vissers: «El campo es el que decide si alguien juega». No un padre ni un agente, concluye el periodista.

Así, Cruijff confirma las informaciones previas de Sky Sports y De Telegraaf. Steur quería la titularidad garantizada en el Ajax, algo que el club no podía prometerle.

Por eso, Steur y su entorno buscaron otras opciones y eligieron el Newcastle United, donde deberá hacer olvidar a Sandro Tonali, vendido por 115 millones de euros.

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Steur disputó 26 partidos con el primer equipo del Ajax y marcó un gol: en el «Klassieker» contra el Feyenoord (1-1).

En el Newcastle se reencontrará con su compatriota Sven Botman, quien también pasó por el Ajax.

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