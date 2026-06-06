Según el periodista italiano Nicolò Schira, el Ajax contactó con Perr Schuurs y evalúa ofrecerle un contrato.

En febrero, el Torino rescindió su contrato de mutuo acuerdo. El defensa, que ha sufrido varias lesiones en los últimos años, realiza su rehabilitación en los Países Bajos.

Su último partido fue el 21 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado ante el Inter. Desde entonces ha pasado dos veces por quirófano y su rodilla aún no está lista.

Sin embargo, su regreso se acerca. Según Schira, el Ajax desea ayudarlo ofreciéndole un contrato de un año y una perspectiva de futuro.

Schuurs ya jugó en el Ajax entre 2018 y 2022, disputando 95 partidos oficiales.

En el Johan Cruijff ArenA compitió con Jurriën Timber y Matthijs de Ligt, hoy en Arsenal y Manchester United.

Tras su etapa en el Ajax, Schuurs disputó 43 partidos con el Torino. Según Transfermarkt, su valor llegó a ser de 25 millones de euros, pero ahora se sitúa en 850 000 euros.