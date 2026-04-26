Jordi Cruyff aviva los rumores sobre su fichaje por el Ajax con su presencia en un partido en el extranjero

A principios de semana, el diario Sport informó que el Ajax sigue a seis canteranos del Barcelona. El domingo publicó fotos del director técnico del Ajax, Jordi Cruijff, en un partido del filial azulgrana.

El viernes, el observador de clubes Lluís Miguelsanz informó que Cruijff analiza, entre otros, al portero Iñaki Peña (27), al centrocampista Marc Casadó (22) y al delantero Roony Bardghji (20). No obstante, estos dos últimos parecen inalcanzables para el Ajax.

Jofre Torrents (19), el lesionado Guille Fernández (17) y Shane Kluivert (18) parecen opciones más realistas, ya sea como cedidos o traspasados.

El domingo asistió al duelo entre el Barça B y el Atlètic Lleida, dirigido por el excentrocampista del Ajax Gabri.

El Lleida, colista, ganaba 0-1 hasta que Alex Campos y Víctor Barberá marcaron en el descuento y dieron el 2-1 al filial.

Kluivert, hijo de Patrick y hermano de Justin, tiene contrato hasta 2028 y parece la opción más clara.