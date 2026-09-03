Jordi Cruijff se defiende tras las críticas a la política de fichajes del Ajax: «¡La gente no lo entiende!»

Jordi Cruijff no está de acuerdo con los reproches de que estaría asumiendo grandes riesgos con la política de fichajes del Ajax. En una conversación con ESPN, el director deportivo deja claro que él lo ve de otra manera.

El Ajax incorporó con mucha fanfarria a grandes nombres como Marc ter Stegen y Julian Brandt. También Marcos Leonardo fue llevado a Ámsterdam por una cantidad cercana a los veinte millones de euros.

Cruijff llevó a once jugadores nuevos al Ajax, mientras que también salieron diecisiete futbolistas. En el último tiempo se ha hablado mucho de los gastos que habría hecho el director deportivo.

«Bueno, yo precisamente creo que no se está asumiendo ningún riesgo», comienza. «El riesgo es pagar un traspaso de club a club. Si sale mal, entonces ya no puedes negociar».

El dirigente considera que, en caso de descontento, todavía se puede intervenir. «Jugadores que fichas libres y les das un contrato de un año. Si no funciona, puedes negociar. Si tienen un contrato de dos años, entonces les das a los jugadores un cuarenta o cincuenta por ciento y puedes rescindirlo. Así que no hay absolutamente ningún riesgo».

El amsterdamés de 52 años responde después con contundencia a las críticas. «Pero la gente no lo entiende. Si has trabajado en España con el fair play español, que es el más difícil de Europa, entonces sí sabes cómo a veces hay que minimizar los riesgos».

Según Cruijff, la situación financiera del Ajax también le obliga a actuar con creatividad en el mercado de fichajes. Ve una cesión con opción de compra precisamente como una manera de limitar los riesgos para el club.

«Yo precisamente creo que cuando puedo ceder a un jugador con una opción de compra, en otras palabras: puedo verlo y estudiarlo bien durante un año, y solo después decidir. Eso me parece precisamente una minimización de riesgos. El riesgo es comprar y esperar que salga bien», concluye.