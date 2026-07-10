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Jordi Cruijff rompe su contrato: el Ajax se despide definitivamente de su jugador mejor pagado

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B. van den Boomen

El Ajax y Branco van den Boomen han acordado la rescisión de su contrato. Así lo confirmó el club este viernes mediante un comunicado oficial.

Su contrato, vigente hasta 2027, se rescinde para facilitar su fichaje por el Angers SCO.

Hace dos semanas ya se sabía que no se presentaría al primer entrenamiento del Ajax.

Su fichaje por el Angers ya estaba en la fase final. El centrocampista, que ya jugó cedido allí en la segunda mitad de la temporada 2025/26, regresará pronto al club francés.

El Ajax no recibirá traspaso alguno por Van den Boomen, valorado en 2,5 millones según Transfermarkt, y se espera que el club colabore para liberar masa salarial.

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En 2023 firmó un contrato a largo plazo con un salario elevado y una prima de fichaje, acordados por el entonces director técnico Sven Mislintat en el Johan Cruijff ArenA.

En tres años ha disputado 56 partidos, marcado cinco goles y dado dos asistencias.

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