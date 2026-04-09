Jordi Cruijff revela un detalle relevante sobre las negociaciones del contrato con Jorthy Mokio

Según el director técnico Jordi Cruijff, fue el propio Jorthy Mokio quien propuso renovar su contrato con el Ajax. El centrocampista belga firmó el jueves por la noche un acuerdo de cuatro años en Ámsterdam.

Durante meses pareció que Mokio dejaría el club, pues equipos como el Manchester United lo seguían de cerca. Su contrato vencía en 2027, por lo que Ajax debía venderlo este verano para obtener algo a cambio.

Sin embargo, ahora eso no es necesario: el joven de 18 años ha firmado un contrato hasta 2031 en el Johan Cruijff ArenA.

«Todos en Europa conocen el enorme talento de Jorthy», afirma Cruijff. «Estamos muy contentos de que nos haya pedido quedarse. Aquí puede seguir creciendo y ayudando al equipo a ganar».

Llegó en invierno de 2024, procedente del KAA Gent sin coste de traspaso, y eligió al Ajax pese al interés del PSV.

Esta temporada ha jugado 21 partidos en la VriendenLoterij Eredivisie, ha marcado dos goles —uno en el Clásico (2-0)— y ha dado una asistencia.