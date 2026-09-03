Jordi Cruijff respalda plenamente al delantero del Ajax Marcos Leonardo: «Garantía de goles en la Eredivisie»

Jordi Cruyff ha repasado el mercado de fichajes en una entrevista con Ajax TV. El director deportivo del conjunto de Ámsterdam llevó a Marcos Leonardo y Tolu Arokodare a la ciudad neerlandesa, pero de esa pareja Leonardo aún no ha logrado causar impresión. Cruyff, sin embargo, no está nada preocupado.

Mientras que Tolu (25) llegó cedido desde el Wolverhampton Wanderers con opción de compra, el Ajax pagó algo menos de veinte millones de euros al Al-Hilal por Leonardo (23). Este último ha marcado hasta ahora en dos ocasiones, pero sobre todo llama la atención por las (muchas) oportunidades que precisamente no aprovecha. Tolu suma cuatro goles y dos asistencias, pese a que solo ha sido elegido por delante de Leonardo en dos partidos.

«El trabajo de un director deportivo es intentar crear una plantilla en la que el entrenador tenga todas las armas para todos los partidos, porque cada partido es a different battle», responde Cruyff a la pregunta de por qué eligió a Tolu y Leonardo. «Así que, en realidad, tienes que tener todo tipo de jugadores. También con los delanteros: debes tener uno que sea fuerte por alto y otro que se desmarque diez metros y remate rápido».

«En los delanteros me parece muy importante que siempre estén en el lugar adecuado, porque así tienes más opciones de marcar. Todo el mundo puede quejarse un poco, diciendo: "sí, ¡falla muchas ocasiones!"», alude Cruyff a Leonardo, «pero siempre está en el lugar adecuado. Si no, no fallaría ocasiones».

«Si alguien nunca falla una ocasión, significa que no está en el lugar adecuado. Así que prefiero que los jugadores estén siempre en el lugar correcto, y ahora no entren, pero dentro de poco sí. Para mí son dos jugadores que ofrecen una cierta garantía de goles en esta competición. Eso simplemente se nota».

«A veces simplemente hay que dar tiempo a los jugadores, sobre todo cuando son jóvenes, pero si miras a ambos, han conseguido buenas estadísticas en su carrera», sabe Cruyff. Hay muchas posibilidades de que el entrenador Míchel Sánchez vuelva a elegir a Tolu el sábado por la noche en el duelo estelar contra el campeón de liga, el PSV.

Don-Angelo Konadu se marchó cedido al Lommel SK por la falta de perspectivas, y el club también se aseguró una opción de compra. Kasper Dolberg parecía a punto de marcharse el último día del mercado al FC Midtjylland, que buscaba un sustituto para Franculino Djú, vendido al Trabzonspor. Sin embargo, nunca se alcanzó un acuerdo, por lo que el danés tendrá que pelear por su puesto como delantero centro.