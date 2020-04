Jonathan Rubio: "Nunca cerraría la puerta a jugar en Honduras"

El volante de 23 años, que juega en Tondela de Portugal, admitió ser hincha de Real España y no descarta la posibilidad de disputar la Liga Nacional.

Jonathan Rubio debutó con la Selección hondureña en 2019 y sueña con disputar los en 2021. En diálogo con Diez, el volante de 23 años, que juega en Tondela de la primera división del fútbol portugués, dijo que no descarta volver al país para vestir la camiseta de Real , Olimpia o Motagua.

"Actualmente mi enfoque está en Europa, pero nunca cerraría la puerta a jugar en Honduras. No sabemos las vueltas de la vida, así que es una de las posibilidades algún día. Siempre he dicho que soy de Real España, pero en el fútbol uno no tiene equipo. Si se da la oportunidad de jugar en Olimpia o Motagua no habría problema, obviamente si me dan a escoger pues sería España. Pero al final somos profesionales y debemos saber actuar ante esas situaciones", declaró el futbolista.

También recordó su debut con el equipo nacional y el primer gol contra : "Fue una historia que tuvo un final que ni yo me imaginaba. Fue difícil no ser tomado en cuenta en muchas selecciones, yo mismo esperé ese llamado que no llegaba. Al final se dio y fue más bonito de lo que me imaginé. Haber debutado con gol, ante Chile y en San Pedro Sula, mi ciudad, ante mi familia y mi gente, algo especial que no voy a olvidar. Escuchar el himno, ver a la gente celebrar y que seas el artífice de esa alegría es algo que no tiene precio".

Por último, Rubio opinó sobre la situación del fútbol hondureño. "Honduras tiene buenos jugadores, hay talento, pero falta infraestructura, canchas para entrenar. Solo hay un campo para que jueguen todas las categorías. Si hubieran mejores condiciones, podrían salir mejores jugadores y más preparados", cerró.