Jonathan McDonald: "Estoy dolido, postrado y desmotivado"

El delantero salió lesionado en la final que Alajuelense terminó perdiendo por penales ante Herediano, y puso en duda su continuidad en el equipo.

Liga Deportiva Alajuelense sufrió una dura derrota por penales ante Herediano en la final del fútbol costarricense. Jonathan McDonald salió a los 37 minutos por una lesión en la rodilla y después del partido puso en duda su continuidad en el equipo manudo.

"Salgo dolido, postrado, desmotivado y vamos a ver qué pasa estos días tomar decisiones y ver qué viene para todos. Tengo contrato todavía con la Liga, vamos a ver qué pasa, este golpe es durísimo para mí, entonces van a ser días de recapacitar a ver hasta dónde me alcanza la paciencia y la fuerza de voluntad para seguir", declaró el delantero de 32 años.

"No hay palabras para expresar lo que sentimos. Nuestra afición nos respalda, nos llena el estadio dos veces, nos impulsa a todo y que faltando dos minutos se nos va el título obviamente duele. No estamos para reprochar ni echarle en cara nada a nadie, algo dejamos de hacer todos para que este cierre de torneo no fuera lo mismo que la fase regular", analizó.

Por último, relató cómo fue la jugada en la que se lesionó: "En una jugada giro y el rival me empuja, se me quedó enganchado el talón, lo que siento es que algo detrás de la rodilla se me reventó. Quise pararme pero el dolor era mucho, di tres pasos y no pude, me duele muchísimo haberme perdido la final. Es lo que más me ha dolido, no poder disfrutarla completa".