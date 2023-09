Jonathan dos Santos admitió que pensó en el retiro tras no tener minutos con América

El mediocampista de las Águilas recuperó la titularidad con André Jardine al mando.

Jonathan dos Santos volvió de las cenizas como un Ave Fénix y actualmente es pieza inamovible del once titular de André Jardine. El mexicano ha disputado todos los encuentros de las Águilas en el presente torneo Apertura 2023, luego de pasar poco más de año y medio relegado en la banca por el cuerpo técnico anterior.

Con Fernando Ortíz al mando, dos Santos no tuvo la regularidad que él hubiera querido y siempre partió desde la banca durante la gestión del 'Tano'. Ahora, el ex Barcelona vive un extraordinario momento con los de Coapa y apunta a seguir siendo titular para los próximos compromisos que restan en el segundo semestre del año futbolístico.

Ante esta situación, Jonathan atendió a los medios de comunicación previo al Clásico Capitalino frente a Pumas del próximo sábado en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, en donde se sinceró sobre la falta de minutos recibidos con el técnico anterior.

"Fue difícil no jugar año y medio, también no quería hablar con la prensa por eso, nadie preguntaba por ti, no rencor, pero por salud mental era mejor dejar la prensa de lado, al final todos somos importantes, sobre selección no he pensado sinceramente, estoy feliz en el club, estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, tengo 33 años, pero me siento como niño de 25, 24 años".