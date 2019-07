Johnny Herrera: “Tendré que esperar a que se vaya Arias o irme yo a otro club”

El arquero de Universidad de Chile se mostró sorprendido por su suplencia y disparó en contra del técnico uruguayo.

Johnny Herrera vive un complejo presente en Universidad de . El capitán de los estudiantiles no ha visto acción en los últimos siete partidos que ha disputado su escuadra. De hecho, su última participación se dio en el encuentro en que los azules perdieron 3-1 contra , precisamente la última derrota del equipo de Alfredo Arias.

El pasado fin de semana, en el duelo donde los del CDA lograron su boleto a cuartos de final de la Copa Chile, frente a Deportes Temuco, la hinchada del Romántico Viajero le dedico un cántico al golero exigiendo su titularidad por sobre Fernando de Paul, sin embargo, el DT charrúa zanjó todo tipo de dudas y afirmó que mantendrá a Tuto en el once.

“Lo ha hecho bien. Ha estado en los siete partidos que llevamos invictos y en dos, no le hicieron goles. Él es el titular hoy en caso de no haber alguna lesión”, dijo. "Es normal que a un ídolo de la institución la hinchada le quiera dar su apoyo, pero hay un rol que es el del hincha, y el mío que es el de técnico. Uno tiene que tomar decisiones técnicas, y la salida de Johnny es una decisión técnica", agregó.

En ese sentido, el jugador con más títulos en la historia de la U, disparó en contra del uruguayo. En diálogo con La Tercera, el angolino se mostró sorprendido por su suplencia y señaló "obvio que me llama la atención. De ser un jugador seleccionado y el con más títulos en el club a que no te pesquen ni para la Copa Chile... Es raro. Imagino que debe estar sumamente respaldado para mi caso puntual. Más cuando pasan otras cosas extrañas que mejor me guardo por el momento del club y para no entorpecer lo que viene", dijo.

Además, reconoció que su futuro es cada día más incierto. “En esta ocasión, si la postura de Arias es esa, no tengo mucho que hacer. Tendré que esperar a que se vaya él para jugar o irme a otro club. O terminar contrato a fin de año e ir donde pueda disputar el puesto de buena forma. Como corresponde… ganándoselo día a día y jamás esperando la lesión de un colega para jugar”.

“Claramente no es mi postura. Esperar que un compañero de profesión se lesione, jamás se lo desearía. Yo soy una persona que siempre ha competido por el puesto de forma leal. Lo hice en Audax, y Corinthians. También en la Selección me tocó ser suplente, pero siempre tratando de recuperar el puesto de forma leal”, agregó sobre lo mismo el ídolo azul.

Finalmente, el referente de los universitarios se mostró agradecido por las muestras de cariño de la fanaticada. “Solo tengo palabras de agradecimiento para la hinchada. Siempre es bueno que gente que también ama a este club te reconozca algo que hiciste. Y que de alguna manera esa alegría les quede en la retina. Y más cuando se trata de una de las principales armas de este club, como es su barra”, cerró.

Cabe recordar que el meta termina contrato a fines de este año y en Azul Azul, la concesionaria que administra los destinos de la institución, no se han acercado a él para renovar -al menos- de cara al 2020.