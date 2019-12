Johnny Herrera continuará su carrera en Everton

El meta de 38 años llegó a un acuerdo con la tienda viñamarina, misma con la que consiguió el Apertura 2008.

En su cuenta de Twitter el Everton de Viña del Mar anunció el regreso de Johnny Herrera (Angol, 1981), ídolo de Universidad de Chile que fue desvinculado del club de toda su vida hace unos días.

¡Atención hinchas Oro y Cielo! Estamos muy contentos de informarles que hemos llegado a un acuerdo para que un campeón regrese a casa. Solo faltan detalles para oficializar el regreso de Johnny Herrera a Viña del Mar 🧤#VamosEverton💙💛💙 pic.twitter.com/gtx0Nt7FVC — de Viña (@evertonsadp) December 12, 2019

A falta de la oficialización del acuerdo que ya se alcanzó, el bicampeón de América con está a días de probarse una vez más los guantes ruleteros, mismos con los que levantó el Apertura 2008 amagando el ansiado pentacampeonato de que no pudo ser.

El ex del Corinthians levantó 13 copas con la U incluida la Sudamericana de 2011, y llega a la quinta región a ocupar el lugar de Cristian Campestrini, que no llegó a acuerdo para renovar, y a pelear por una camiseta con Lawrence Vigouroux, que todavía no se afirmó.