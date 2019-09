Johnny Chaves: "Cartaginés nos hizo sacar lo mejor que tenemos"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Santos de Guápiles se mostró conforme por lo hecho con su equipo en el triunfo de este jueves.

Santos de Guápiles se sumó a los puestos de vanguardia del Torneo Apertura tras vencer este jueves a Cartaginés por 2-1 como local. Tras el partido, el entrenador de los Rojiblancos, Johnny Chaves, reconoció que no se les hizo fácil sacar el partido adelante.

"Cartago tuvo momentos muy buenos. Hubo momentos en el que Forvis era la figura y eso sucede cuando los de campo no pueden hacer su trabajo, tiene que aparecer el portero. Tenían velocidad por las bandas, estaban sacando muy buenos centros y tuvimos que ampliarnos a fondo, nos hicieron sacar lo mejor que tenemos. Con el 1 a 0 tomamos más confianza, ellos perdieron el penal", comentó el DT ante la prensa.

"El segundo fue complicado, ellos entran agresivos, lo hablamos los primeros 15 minutos entran agresivos, vamos a jugar largo, no nos expongamos y perdimos el balón, desde ese momento es un juego abierto, ellos querían la victoria, nosotros también la buscamos. Con los cambios pudimos cambiar el juego y con el segundo gol, Cartago se descontroló un poco y pudimos controlar el final de juego. Es un equipo importante y teníamos que trabajarlo muy bien".

Por último, Chaves se refirió al puesto libre que quedó como DT de la Selección costarricense, para la que dice sentirse preparado si llegan a elegirlo para el cargo. "Ahora la comisión encabezada por don Carlos Watson tienen mucho criterio, tiene que tomar la mejor decisión, no importa si es extranjero o nacional. Todos opinamos que un nacional conoce mejor a los jugadores que han salido, con quien los puede combinar, como puede sacar el máximo provecho a los jugadores top de ", explicó.

"El técnico nacional conoce eso, hace tiempo hemos evolucionado, hemos superado mucho en la región. Si es nacional o extranjero no importa, tenemos que apoyarnos, porque se trata de nuestro fútbol. A todos nos interesa. Yo el otro día le dijo a un colega de usted, yo no me ofrezco de candidato, yo me siento preparado para asumir la dirección técnica, es diferente, pero uno quiere evolucionar", cerró.