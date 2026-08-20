John van den Brom se ríe de la salida y habla claro: «¡Me alegro de que se haya ido!»

John van den Brom tiene un problema menos contra el FK Qarabag y está contento por ello. Antes del duelo de play-off en la UEFA Conference League habla en ESPN sobre la salida de Abdellah Zoubir.

Milan van Dongen analiza el partido en nombre de ESPN junto a Karim El Ahmadi y empieza de inmediato hablando del centrocampista franco-marroquí. «Karim dijo que Zoubir es un buen jugador, pero simplemente ya no está».

Van den Brom no puede contener la risa. «Desde luego que lo es, sí. Me alegro de que se haya ido», dice el entrenador del FC Twente. «La semana pasada todavía jugó contra el Dinamo Kiev (2-0) y luego rescindió su contrato, pero ¿dónde está ahora? Creo que en algún sitio en el desierto».

El exjugador, entre otros equipos, del Hibernian FC y el RC Lens ya anunció en abril que se marcharía del Qarabag, pero tras el duelo con el Dinamo Kiev se fue al Al-Shahania SC, con el que jugará en la Stars League de Catar.

«Zoubir quería irse, pero tú estás contento de que le dejaran marcharse», bromea Van Dongen, a lo que el técnico de Amersfoort, de 59 años, reconoce que el jugador de 34 era una pieza importante del rival azerbaiyano.

«Era uno de los mejores jugadores, sin duda. Así que siempre es bonito cuando no juegan», confirma. A pesar de la ausencia de Zoubir, Van den Brom espera a un rival fuerte. Según el entrenador, el Qarabag cuenta con un buen equipo ofensivo, con jugadores que casi todos quieren tener el balón y asumen riesgos con él.