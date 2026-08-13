Tras la victoria por 6-0 sobre el FC DAC 1904 ya no había dudas de que el FC Twente se clasificaría para los play-offs de la Conference League, pero después de la lamentable actuación del jueves en la vuelta en Eslovaquia (3-3) reina la decepción. El entrenador John van den Brom ve que su equipo no respetó los acuerdos establecidos.

El Twente empezó bastante bien y se puso 0-2 por delante por medio de Max Bruns y Marko Pjaca, tras lo cual desapareció por completo la intensidad y los locales remontaron hasta ponerse 3-2. Ya en lo más profundo del tiempo de descuento, Pjaca salvó el honor del Twente y 0,083 puntos para el coeficiente neerlandés.

«Estoy decepcionado de que no hayamos podido dar la reacción que todos esperábamos tras el pasado domingo», reaccionó Van den Brom cuatro días después de la derrota por 1-0 en el campo del sc Heerenveen. «Me pareció que empezamos muy bien. Esa es la reacción que esperaba ver, pero hacia el final de la primera parte me pareció que fuimos a menos».

Van den Brom intervino entonces y sustituyó a Max Bruns, Ramiz Zerrouki y Daan Rots por Krzysztof Kurowski, Mathias Kjølø y Pjaca, respectivamente. «Eso era también lo que queríamos, con el domingo en mente». El Twente recibirá este domingo en su Grolsch Veste al PEC Zwolle.

«Pero la conclusión es que eso no ha ayudado ni en la calidad ni en el nivel, y tampoco en la predisposición ni en los acuerdos que tenemos como equipo. Todo el mundo tiene que cumplirlos y absolutamente no lo hemos hecho», saca Van den Brom una dolorosa conclusión sobre la actuación de su equipo.

«Formar un cuadrado en el centro del campo, extremos abiertos, jugar en campo rival y a un ritmo alto. Lo que hicimos en la primera parte ya no lo viste en la segunda. Todos tienen que hacer lo suyo. Si no lo haces, lo pasas mal contra cualquier rival», sabe Van den Brom.

Para Joël Drommel fue un partido especial. El guardameta regresó a Enschede tras más de cinco años y este jueves disputó sus primeros minutos.«Ayer en el entrenamiento escuché que iba a jugar. Me puse superfeliz. Me siento como en casa aquí. El estadio, el club, nada ha cambiado, solo los jugadores y el cuerpo técnico», dice.

Drommel recuerda su actuación con sensaciones encontradas. «Tuve un par de buenos saques y paradas, pero también encajé tres goles, con una mancha en el primero». Sobre el partido, Drommel dice: «Sobre todo la segunda parte no fue buena. En el cómputo de los dos partidos es 9-3, eso es lo positivo, pero el juego tiene que mejorar».

«Hemos concedido muchas ocasiones. Tiene que subir un peldaño. Después del partido estaba todo algo más callado. La temporada aún es joven, tenemos que seguir siendo positivos. Sí me alegro de que aún hiciéramos el 3-3, para no irnos del campo con una derrota», concluye Drommel.