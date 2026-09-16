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imago-sport-1083367330.jpgANP
Bart DHanis

Traducido por

John Stegeman, profundamente impresionado por un hombre en el Ajax: «Muestra genialidad»

Ajax vs Willem
Ajax
Willem
Eredivisie

John Stegeman está profundamente impresionado por Julian Brandt, según ha dicho el entrenador del Willem II en declaraciones a Voetbal International tras el duelo contra el Ajax (derrota por 5-1).

Ajax y Willem II se enfrentaron el martes por la noche en el Johan Cruijff ArenA. El Ajax se puso 2-0 justo antes del descanso y amplió aún más la ventaja en la segunda parte.

Con 4-0 en el marcador, los visitantes lograron recortar distancias, pero Kasper Dolberg tuvo la última palabra: el danés firmó el 5-1.

Tras el partido, Stegeman habló con VI. El periodista Kalumn van Oudheusden le preguntó al técnico cómo se puede preparar uno para jugadores como Brandt.

«Lo mejor posible, pero de vez en cuando deja ver genialidad. Y eso está bien. Es así. Me parece un muy buen jugador y tienen más como él», concluye Stegeman.

Stegeman señala a continuación que el Ajax ganó merecidamente en el ArenA, aunque sigue lamentando las ocasiones desaprovechadas por su equipo. «Hay que tener un poco de suerte, por supuesto que el Ajax ganó merecidamente, solo que nosotros también dejamos pasar oportunidades para hacerles daño, sobre todo al principio».

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