John Paul Suazo: "Me gustaría volver a Marathón"

Liga Nacional de Honduras: El defensor no es tenido en cuenta por Pedro Troglio en Olimpia y está a la espera de que se destrabe su situación.

John Paul Suazo espera el paso de los días mientras se destraba su situación en Olimpia. El defensor no es tenido en cuenta por el entrenador argentino Pedro Troglio, por lo que espera conocer qué harán con sus servicios de cara al futuro.

"Estoy esperando que Olimpia me diga realmente cuál será mi situación, si me van a prestar o en qué quedaré", dijo Suazo en declaraciones recogidas por Diez. Y agregó: "No hablé con Troglio directamente, pero me enteré que no contaba conmigo. Por ahora sigo entrenando por aparte".

Ante esta situación, el jugador de 24 años comunicó su deseo de pasar a Marathón, donde exhibió un gran nivel hace un par de temporadas. "Me gustaría volver porque fue mi casa, allí comencé a jugar, pero también hay posibilidades de ir a otro lado, siempre en la Liga Nacional. He platicado con alguna gente para ver cómo está la situación, pero no hay nada concreto", comentó.

Por último, deslizó que su deseo todavía es jugar para Olimpia, aunque no sabe si Troglio le dará la chance. "Yo estoy tranquilo, sé que tengo capacidad, quizá ellos tienen sus opciones, pero sigo trabajando para que me vaya bien en donde esté. Creo que después de mi lesión no volvieron a confiar en mí, pero sé que me siento bien, he disfrutado volver a jugar. Espero volver a ser el de antes o mejor. Creo que es únicamente con él (Pedro Troglio), no veo las puertas cerradas en el Olimpia, pero quizá sí o no, pero no me dicen nada", cerró.