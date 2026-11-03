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El capitán del Aston Villa, John McGinn, ha hablado de las exigentes demandas tácticas del entrenador Unai Emery mientras el club de las Midlands se prepara para enfrentarse al Barcelona el martes por la noche. El internacional escocés también elogió la capacidad de reacción de los nuevos fichajes del equipo tras superar un comienzo complicado de la temporada en la competición nacional.

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El centrocampista escocés elogia a los fichajes de verano

McGinn ha elogiado la mentalidad de los jóvenes incorporados por el Villa este verano después de que el club perdiera tres de sus cuatro primeros partidos de Premier League, incluida una contundente derrota por 4-0 a domicilio ante el Brighton and Hove Albion en la primera jornada. Aquel mal comienzo llegó tras una profunda renovación de la plantilla que supuso la salida de Emiliano Martinez, Youri Tielemans, Morgan Rogers y Ollie Watkins de Villa Park. Su buen rendimiento durante septiembre y octubre ha revitalizado desde entonces su campaña.

Los recién llegados asimilan el sistema táctico

Tras haber vivido comienzos difíciles en temporadas anteriores a las órdenes del técnico español, seguidos de largas rachas de victorias, el capitán se mostró impresionado por la rapidez con la que los recién llegados se adaptaron a los métodos del entrenador.

En declaraciones a TNT Sports, McGinn afirmó: «Los jugadores que han llegado merecen mucho reconocimiento. Fue un comienzo muy difícil. Para nosotros es más fácil porque ya hemos pasado antes por un mal inicio, pero ellos siguieron creyendo, intentando escuchar y asimilar lo que quiere el entrenador.

«Nos permitieron decirles: “Estaremos bien, no os preocupéis, seguid así”. Y empezáis a ver la mejor versión de Johan [Manzambi], mientras que Alysson es como un jugador nuevo que llega a esta plantilla. No es fácil jugar a las órdenes de este entrenador, pero si te tomas el tiempo necesario para comprenderlo, tienes paciencia y entiendes que, con este sistema, puede sacar lo mejor de ti».

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La exigencia constante impulsa la ambición europea

Preguntado por la intensidad del exentrenador de Sevilla y Villarreal en los entrenamientos, el centrocampista respondió: «Bastante, sí. Es lo que quieres, no se detiene. En los últimos años ha habido equipos que han tenido una pequeña oportunidad de jugar en Europa, equipos que han intentado competir con los grandes clubes.

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«No nos deja parar ni acomodarnos, quiere más, y por eso estamos ahora mismo en este estadio [Camp Nou], por lo exigente que es. Su actitud es contagiosa y nuestro trabajo es transmitir ese mensaje en el vestuario. O te sumas o no».

El pleno de victorias, a prueba en Cataluña

El Villa afronta el martes en España un duelo de alto nivel con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona tras ganar sus tres primeros partidos de Champions League. Solo otros cuatro clubes, el Paris Saint-Germain, campeón de las dos últimas ediciones, el Liverpool, el Real Madrid y el Real Betis, mantienen por ahora un pleno de victorias en la fase de liga. Lograr un resultado positivo en el Camp Nou reforzaría las opciones del Villa de clasificarse directamente para la fase eliminatoria.