John Machado y su llegada a Isidro Metapán: “Para mí es un buen reto”

El nuevo delantero de Isidro Metapán habló de su llegada al club.

John Machado es la más reciente contratación de Isidro Metapán. El delantero colombiano jugó 11 partidos con El Vencedor y anotó dos goles, eso le valió para ser tomado en cuenta por Víctor Coreas para el próximo torneo Apertura 2020.



En conversación con el periódico “El Gráfico”, el atacante suramericano dijo: “Para mí es un buen reto y darle gracias a Dios por la oportunidad que me está brindando Isidro Metapán, uno de los equipos grandes en el país, buscaré trabajar fuerte para mostrarme en la cancha”.



Machado tiene la confianza del técnico Calero, quien ya lo conoce bien: “Víctor Coreas me llamó y me dijo que quería contar conmigo en su equipo, fue después de finalizar este torneo que hablemos de ese tema, la verdad no dudé en aceptar”.