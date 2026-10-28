John Heitinga dice un rotundo «no» a volver como entrenador principal al fútbol profesional

John Heitinga no será el nuevo entrenador del PEC Zwolle, según publica De Stentor este miércoles por la mañana. El diario regional señala que Jaap Stam también está descartado.

El PEC Zwolle decidió prescindir de Henry van der Vegt hace dos semanas. Desde entonces, la dupla interina formada por Dennis van der Ree y Maikel van der Werff está al frente del equipo.

Aunque ambos lograron cuatro puntos en los dos últimos partidos, incluida la espectacular victoria por 4-1 ante su rival, el Go Ahead Eagles, el PEC sigue buscando un nuevo entrenador principal.

Rene Hake era, con diferencia, el principal candidato para el puesto, pero ha rechazado la oferta. El club no se ha puesto en contacto con Stam ni con Kees van Wonderen, según De Stentor.

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Quien sí recibió una propuesta, según se desprende de la información del diario regional, es Heitinga. «También se puede tachar el nombre de John Heitinga de la lista de entrenadores sin equipo: no aceptará el puesto», señala el periódico.

El diario menciona dos razones por las que el puesto en el PEC resulta poco atractivo para los entrenadores. El cuerpo técnico acaba de llegar y mantiene una buena relación con la plantilla, por lo que no es posible traer asistentes propios.

Además, ahora mismo no se puede fichar. El mercado de fichajes no abre hasta dentro de tres meses, así que, por el momento, tampoco es posible influir en la política de la plantilla.