John Córdoba suena en el mercado: interesa a clubes de Inglaterra

El delantero colombiano del Colonia estaría en el radar de al menos tres equipos ingleses según el diario Bild.

Los doce goles de John Córdoba en la temporada, más su buen rendimiento en el Colonia a lo largo del año, no han pasado desapercibidos en Europa. Y es que el colombiano ha logrado sobresalir en la , pese a que el Colonia anda por la parte baja de la tabla y su nombre empieza a escucharse en otras latitudes.

Según el diario Bild, Córdoba ya está en el radar de por lo menos tres clubes de la Premier League, siendo el United -donde se encuentra el volante Carlos Sánchez- uno de los posibles interesados en el artillero de 27 años.

"Jhon está jugando una gran temporada, eso no es nuevo. Pero en este último tiempo hemos sido la única liga que jugó. Eso, a la vez, es una maldición y una bendición, porque todos miran hacia y a los que juegan acá. No es ningún secreto que queremos extender el contrato de Jhon, pero no ha sido fácil", aseguró el director deportivo Horst Heldt al respecto.

Y mientras el mercado se mueve alrededor de su nombre, el chocano sigue preparándose para recibir la visita del Unión Berlín este sábado a las 8:30 de la mañana, donde buscará regresar al gol y mantenerse vigente como uno de los artilleros del campeonato.