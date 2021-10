Johan Vásquez, en la mejor escuela para formarse como central

El mexicano tuvo un debut impresionante, aunque su técnico no echa las campanas al vuelo.

Si hay un futbolista mexicano que merece el éxito en la aventura por el futbol europeo, ese es Johan Vásquez. El defensa que arribó al Genoa es un ejemplo de trabajo duro y perfil bajo, ganándose cada una de las oportunidades que ha recibido hasta ahora.

En la Fecha FIFA de octubre, el nacido en Navojoa se reportó a las órdenes del Tata Martino. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada y no tuvo actividad en ninguno de los tres partidos, recibiendo una prueba más para su paciencia.

Hasta este fin de semana, la situación no había sido sencilla en el Genoa. Vásquez seguía sin debutar, viendo todos los partidos desde el banquillo y tratando de acortar una adaptación que ha sido a todas luces compleja.

"Sí me he sentido un poquito incómodo, he querido jugar, y lo poco que he podido hablar con el técnico, porque es un tema delicado el idioma, entenderle y yo explicarme, es que sea paciente, que no me preocupe tanto", dijo en entrevista para Azteca Deportes.

El 17 de octubre quedará para siempre grabado en la memoria de Johan, partiendo como titular en el cotejo que enfrentó al Genoa con Sassuolo. El mexicano tuvo una actuación dominante que redondeó con un gol de último minuto. Un debut mejor parece complicado.

Sin embargo, su técnico ha elogiado su trabajo y más que celebrar, ha indicado que faltan algunas cosas por mejorar si quiere ser titular en Il Grifone. "Todavía tiene que entender nuestro campeonato porque a veces no hace una buena carrera, no corre bien como tiene que hacer un defensor, pero las cualidades están ahí", dijo Davide Ballardini.

Jugar en la Serie A no es sencillo para ningún futbolista. Históricamente se ha conocido al futbol italiano como una academia de férreos defensores, debiendo dominar muchos fundamentos para marcar diferencia y posteriormente, dar el salto a otro club.

Un jugador mexicano que referendó estas palabras fue Héctor Moreno, que confesó que hasta su llegada a la Roma en 2017, se dio cuenta que realmente no sabía defender, a pesar de tener 12 años de carrera profesional.

Johan Vásquez da pasos lentos, pero seguros hacia el estrellato en el futbol italiano. Es momento de sacar lápiz, pluma y papel para seguir aprendiendo los recursos que muy seguramente, lo volverán un pilar de la Selección mexicana en una posición que neceista aire fresco más que nunca.