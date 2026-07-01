Johan Manzambi, extremo izquierdo valorado en 50 millones de euros, se dirige al Newcastle United

El Newcastle United ya tiene al sucesor de Anthony Gordon. Según Fabrizio Romano, el club pagará al menos cincuenta millones de euros al TSG Hoffenheim por Bazoumana Touré. También parece que Johan Manzambi, del SC Freiburg, está de camino a St. James' Park.

Touré, de solo 20 años, fichó por el Hoffenheim en 2025 procedente del Hammarby por unos 10 millones de euros y tiene contrato hasta 2029.

Se adaptó rápido a la Bundesliga: en 43 partidos con el club sumó 5 goles y 15 asistencias, 12 de ellas la temporada pasada.

Su buen nivel le abrió las puertas de la selección de Costa de Marfil para el Mundial, donde el equipo rindió bien, aunque cayó ante Noruega por un gol tardío de Erling Braut Haaland. Touré sumó ochenta minutos en la cita.

Tras Touré, el Newcastle está cerca de fichar a otro talento: Manzambi. El suizo de veinte años ya impresionó la temporada pasada con dos goles y dos asistencias que ayudaron a su equipo a llegar a la final de la Europa League.

Tiene contrato con el Friburgo hasta 2030, y el club recibiría una suma importante, aún no revelada. El experto en fichajes Ben Jacobs asegura que ambos clubes negocian de forma avanzada y que el Newcastle ve la operación con optimismo.

El centrocampista brilla en el Mundial con Suiza, donde ya suma dos goles y dos asistencias. Este viernes se medirá a Argelia en octavos.

Manzambi llegará para reemplazar a Sandro Tonali, quien fichará por el Tottenham por 115 millones de euros. Tras la salida de Gordon al Barcelona por unos ochenta millones, el Newcastle busca cerrar pronto sus recambios.



